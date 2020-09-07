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陸網友抱怨「全世界都是敵人」　胡錫進：反華是世界少數聲音

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▲▼中印對峙之下，印度民眾掀起「抵制中國」聲浪。（圖／路透）

▲中印爆發邊境衝突，印度民眾要求「抵制中國」。（圖／路透）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進近日發文表示，經常在網路上看到有人抱怨「怎麼全世界都是中國的敵人？」但那是一種嚴重的錯覺，反華的聲音實為世界「少數聲音」，根本不是國際社會共同態度的反映，「中國社會如果連這點分辨力都沒有，被美國帶頭製造的聲音迷惑了，並因此沮喪，那就不配做一個大國。」

胡錫進指出，他經常在互聯網上看到有人抱怨，怎麼全世界都是中國的敵人啊，中國為什麼這麼孤立，「那些人認為，在新疆、西藏、香港問題上，世界大多在指責我們，而且圍繞南海衝突、中印衝突，國際輿論也大都在幫著對方說話，中國前所未有地孤獨。」

胡錫進認為，這是一種嚴重的錯覺，這兩三年中國外交的最大變化是美國對華政策發生了根本轉變，這帶動了少數幾個美國最鐵桿盟友對華態度的變化，主要是五眼聯盟國家，另外中印邊境糾紛激化導致了印度對華態度轉為強硬，除此之外，中國的外交格局沒有其他重要異動，「『中國孤立』說根本站不住腳。」

▼《環球時報》總編輯胡錫進。（圖／CFP）

▲環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）

胡錫進提到，中日關係近期得到了緩和，中國與歐洲大陸主要國家的關係也在加強，中非關係，中國與亞洲、拉美很多國家的關係也越來越好，中朝關係得到重大改善，更不要說中俄關係一直在高水平上不斷鞏固。

胡錫進表示，美國對華實施全政府打壓，美國高層官員的反華言論令人目不暇接，不斷在西方輿論場氾濫，加上英國、澳大利亞、加拿大等國輿論的附和，很大程度上共同影響了西方輿論場對華態度的面貌，「那些輿論同時偏袒印度，在南海問題和其他涉華問題上對華不友好，增加了一些人對『滿世界都是敵對中國聲音』的印象。」

胡錫進指出，然而仔細看，那些反華聲音的源頭就那麼多，加上西方原有對華偏見聲音，顯得十分熱鬧，但那些聲音實為這個世界的『少數聲音』，根本不是國際社會共同態度的反映，「中國社會如果連這麼點分辨力都沒有，被美國帶頭製造的這些聲音迷惑了，並因此而沮喪，那麼我們真的就不配做一個大國，我們就應該與印度互換一個發展的位置，在貧窮中作為美國的一個地緣政治棋子被華盛頓利用並『保護』。」

▼中美貿易戰對中國出口產業造成衝擊。（圖／路透）

▲▼中美貿易戰。（圖／路透）

胡錫進提到，聯合國人權理事會去年和今年分別就新疆問題和香港問題進行討論，結果表態反對中國的都是那20幾個西方國家，而力挺中國的國家則是它們的兩倍甚至更多，「這兩次投票很說明，支持中國的友好國家不僅數量多，而且總人口也更多，真正佔了人類社會的大多數，只是因為它們的話語權沒有發達國家大，在輿論場上的聲音弱，才讓一些人產生了反華聲音充斥整個世界的錯覺。」

胡錫進表示，中國輿論上的困境主要來自中美關係的惡化，但是大家說，美國的目的是要讓中國停止發展，變成一個對華盛頓俯首帖耳的依附型國家，經濟規模永遠不得超過它，高科技上永無自主開發能力，軍費也不得上漲，核武庫在現有的小規模基礎上進一步縮小，那樣的話就能夠擺脫華盛頓的戰略打壓，「但這些條件我們能接受嗎？我們是要美國對中國的一個『好態度』，還是要中華民族的偉大復興呢？」

胡錫進指出，中國若下決心捍衛自己繼續發展壯大的權利，那麼大家就該意志更加堅強些，面對美國和五眼聯盟的攻擊更有定力、更加豁達些，「美國和五眼聯盟不代表世界，甚至西方也不代表世界，華盛頓帶著一撥走卒豎起大喇叭的喊叫不能把中國怎麼樣。」

胡錫進強調，中國熱愛和平，真心與各國友好相處，在維護中國核心利益的前提下，爭取通過和平手段，通過加強溝通與協商來化解與一些國家的分歧，「一時化解不了，我們就帶著問題往前走，我們坦坦蕩盪，無需看各方臉色，患得患失。」

▼中美近期在經濟、科技等領域頻頻交鋒。（圖／路透）

▲▼中美貿易談判在上海結束。（圖／路透）

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