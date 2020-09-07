陸網噴中芯國際「軟弱」　胡錫進緩頰「企業非取悅公眾為優先」

▲環時總編胡錫進替中芯國際回應遭美制裁聲明緩頰。（圖／翻攝胡錫進微博）

記者魏有德／綜合報導

大陸晶片製造商中芯國際5日對於外傳因與軍方有關聯而遭美國政府考慮列入貿易黑名單，釋出一則回應聲明，該聲明遭部分大陸網友怒噴「軟弱」，甚至有網民認為「與軍方有聯繫也是堂堂正正的」。對此，《還球時報》總編輯胡錫進昨（6日）於微博上發言替中芯國際緩頰，他指出，美國對中國企業毫無同情之心，尤其欲置走在前列的企業於死地，「國內社會為它們準備的不應首先是唾沫和鞭子。」

▲中芯國際傳將遭美制裁。（圖／CFP）

胡錫進表示，網民看到本國企業受打壓，最基本的感受是對美方霸凌主義的憤怒及對科技實力不夠強、一些關鍵技術受美方制約的嘆息和憋屈，「一些人希望看到中國企業強硬的回應，除了解氣、痛快，還能夠對公眾產生某種安撫，讓一些人從中看到相關企業有能力應對美方制裁的信號。」

即便如此，胡錫進話鋒一轉，他認為，在這種情況下，相關中國企業根據自身的情況採取它們認為最有利於本公司利益的回應方式，這應當是它們的權利。 胡錫進進一步解釋，在這場中美戰略博弈中，中國高科技企業處於不利境地，是必須面對的現實，「我們不能強求企業按照公眾所理解的最符合國家利益的方式行動，那對企業來說是不可承受之重。 」

胡錫進提到，中國企業總體發展目標與國家發展是一致的，但企業利益與國家利益通常無法做到完全重合，此外，企業首先要服務於客戶，而不是取悅公眾，「這些關係我們都需理性加以釐清。」

▲中芯國際回應聲明遭陸網民轟「軟弱」。（圖／CFP）

胡錫進強調，面對美國的戰略打壓，如今發展最靠前的中國企業都是美國瞄上的「出頭鳥」，它們在這波中美博弈中的承重最大，這時候尤其要體恤那些中國企業，多支持包容它們，而不是在這個時候對它們求全責備，「中國社會需要整體上擁有這樣的胸懷，當一些中國企業在外受了委屈遭到打壓時，國內社會為它們準備的不應首先是唾沫和鞭子。 」