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中印邊境衝突　陸官媒《環時》：走了一條邪路

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▲▼ 中印邊境衝突相關照片 。（圖／達志影像／美聯社）

▲中印邊境衝突不斷  。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／綜合報導

中印近日衝突再起，解放軍、印軍各說各話，對此大陸鷹派官媒《環球時報》發表社評，解讀此舉是印度走的一條邪路。直指印度在GDP下滑的背景下，轉移內部壓力，並寄望美國等外部力量向中國施加地緣政治壓力，以此維持其在中印邊境地區的強勢。

社評指出，印度今年第二季GDP年減23.9%，不僅是該國有季度GDP統計以來的最低，也是亞洲國家的最差表現，根本原因當然是新冠疫情衝擊造成的。

▲▼中印衝突地點拉達克加爾萬河谷。（圖／路透）

▲中印衝突地點拉達克加爾萬河谷。（圖／路透）

在此背景下，《環時》稱，印度軍隊又與中國軍隊在邊境地區的班公湖南岸和熱欽山口附近發生對峙，這將對兩國的力量都形成消耗。且「印度沒有把通過談判管控分歧作為主要路線，而是寄希望於加強與美國等外部力量的關係向中國施加地緣政治壓力，以此維持其在中印邊境地區的強勢。」

社評認為，印度的做法嚴重增加了中印兩國的戰略互疑，提升了邊境摩擦對兩國關係的全面破壞性。

社評直指，對中國玩地緣政治，是印度走的一條邪路。因為美國等不可能真正幫它，而只會利用它。強調中印兩國如果都保持足夠的理性，彼此就不該較勁，而應當把兩國關係當作促進各自發展的平台。

《環時》報導還特別提到，中方輿論並沒有向中印邊界長時間聚焦，但是印度輿論一直在狂熱地發作，「整個國家讓人懷疑被誤導了。」

針對近期的中印衝突，印度軍方則表示，解放軍8月29日至30日晚間在班公錯南岸進行「挑釁軍事行動」，士兵試圖跨越實際控制線（Line of Actual Control）進入印度領土；印方發言人阿南德上校（Aman Anand）說，此舉違反「在拉達克東部持續對峙期間，軍事與外交接觸中達成的共識」。

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