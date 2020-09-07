國小昆蟲攝影專業出神！台大曝「小朋友等了一個晚上」可信度內幕

▲佳作作品名稱「電視台主播-大琉璃食蟲虻」攝影者：桃源國小五年級-郭定中。（圖／國立臺灣大學昆蟲標本館提供）



記者許展溢／台北報導

台大昆蟲標本館「2020小學生昆蟲生態攝影比賽」得獎作品出爐，引起不少網友關注，大多數都是正面評論稱讚小朋友們超厲害，部分網友卻質疑一定是出自家長之手。昆蟲標本館發出聲明，很難客觀評斷，但相信絕大多數都是小學生自己拍的。台大昆蟲系今（7日）接受《ETtoday新聞雲》訪問進一步透露，評審有3 位，參賽學生很多都來自學校攝影社。

台大昆蟲系副教授蔡志偉說，比賽不是要比誰技巧多好，目的是希望小朋友們可以親自大自然，不管要用家長手機、相機都可以，評審是3位專業和業餘攝影師，當初徵件也與評審溝通，不是重視技巧，主題是昆蟲生態，重視構圖、取材和趣味性。

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▲特優作品作品名稱「蜂（豐）收」作者：草漯國小四年級-李柏逵。（圖／國立臺灣大學昆蟲標本館提供）



蔡志偉表示，前兩屆報名的人少，當年還有獎項從缺，去年收到47件作品報名，今年35件，共17個獎項，特優一名有3千元獎學金，優選一名2千元，佳作五名每名1千元，另外入選十名有昆蟲科學漫畫、科普書籍當獎勵。

對於外界質疑，蔡志偉說，以入圍佳作看，五名全是大屯和桃源國小包辦，還不包括入選部分，也還有大屯國小等校，同一間學校會這麼厲害是學校有攝影社團，攝影老師指導、鼓勵下，小朋友一年比一年進步，也有小朋友是已經連續好幾年參加，若和過去作品相比，也會發現學生們表現愈來愈好。

▲優選作品作品名稱「破殼而出」作者：東湖國小六年級-沈彥綸。（圖／國立臺灣大學昆蟲標本館提供）



台大昆蟲系系主任蕭旭峰表示，比賽已第五屆，每一屆都有些進步，小朋友在學校有攝影社，評比沒問題，頒獎時和每一位小朋友聊怎麼拍，有的甚至還自己帶相機到現場給大家看，可信度滿高。印象深刻的是有名學生說，為了在晚上拍甲蟲，等了一個晚上，至少在當天聽到他們分享的拍照過程，都有被說服。

蕭旭峰強調，以現代的手機要拍出好解析度都不是難題，有的還是用單眼、類單眼，加上鏡頭運用跟取景，就能呈現出很好的水準、品質，比賽在乎的是有無表現出生態上的意義，若要論作品是真是假，各種比賽都一樣，國小生昆蟲攝影比賽最大目的是，有很多大人攝影比賽，但國小的很少，期盼利用此機會推廣昆蟲科普教育。

▲佳作作品名稱「目不轉睛」攝影者：大屯國小四年級-程仲寬。（圖／國立臺灣大學昆蟲標本館）

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