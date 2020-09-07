大人慚愧！小學生「昆蟲攝影比賽」構圖生動　網驚讚：畫質好猛

▲特優作品作品名稱：蜂（豐）收。作者：草漯國小四年級-李柏逵。（圖／國立臺灣大學昆蟲標本館提供，下同。）



記者許展溢／台北報導

台大昆蟲標本館「2020小學生昆蟲生態攝影比賽」得獎作品出爐，引起廣大網友關注，很多大人自嘆不如直說真不敢相信，看了好慚愧。但也有不少人質疑這到底是國小比賽還是爸爸比賽？昆蟲標本館回應，是不是出自家長之手，很難客觀評斷，但相信絕大多數都是小學生自己拍。

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▲優選作品作品名稱：破殼而出。作者：東湖國小六年級-沈彥綸。



昆蟲標本館連日貼出特優和佳作等優秀作品，驚嘆許多人大讚小學生的能力留言說「這畫質⋯小學生好猛」、「好扯國小生這麼會拍」、「小朋友的作品好厲害」等誇獎。不過，多位網友則說「這其實是老爸們的戰爭是爸媽出錢找打工仔拍的啦」、「姑且不論能力程度，這不像是小朋友視角的世界」等質疑。

而該文也有職業攝影師留言表示「這些技巧跟手法都不算很難，難得是這些小朋友們的看法跟表現手法，我覺得這個是我們這些成年人不會去注意到的，很棒。」。甚至有相機經銷商忍不住說「網路資訊很發達，學這些不困難，小學生拿單眼拍的很好就是作弊，怪了拿N萬塊拉小提琴很厲害的小朋友就不會有人亂講話。用什麼眼光看別人，自己也會變成那樣的人，真的要好好檢討...。」

▲▼佳作作品名稱「電視台主播-大琉璃食蟲虻」作者：桃源國小五年級-郭定中（上）。「目不轉睛」作者：大屯國小四年級-程仲寬（下）。



對於引發爭議，昆蟲標本館在接受《ETtoday新聞雲》詢問後特別發了一份聲明說明，有人讚嘆小學生的拍照功力，也有人懷疑不是小學生自己拍的。一直以來，不論是科展作品、藝文比賽，是不是假家長之手，都很難去客觀地評斷。

標本館強調，已連續舉辦五屆小學生昆蟲生態攝影比賽，初衷是鼓勵小學生觀察生活周遭與大自然裡的昆蟲，發現自然之美、昆蟲之奇、生態之趣。所以評比標準不在攝影技巧，而是注重取材、構圖與趣味性。現今科技愈來愈進步、數位照相普及、許多得獎作品並不是很困難，相信絕大多數都是小學生自己拍的。

▲▼佳作作品名稱：「蛻變」作者：大屯國小五年級-楊世倫。（上）「虎甲虎威」作者：桃源國小六年級-黃泓叡。



標本館指出，事實上，有些小學有攝影社團，高超的攝影技巧是可以經學習獲得的。在野外拍昆蟲，需要有興趣、觀察力、耐心，還要忍受日曬、雨淋、蚊蟲叮咬。也必須鼓勵所有參賽者都很棒，只要今年的你比去年拍得更好，你就是第一名。