第一天上小學！兒子聯絡簿「4神秘圖形」爸媽看整晚　崩潰求翻譯

▲第一天簽兒子聯絡簿都矇了。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）



記者黃可昀／綜合報導

這兩天是許多中小學開學日，孩子第一天上小學都會有「聯絡簿初體驗」，但對還不太會識字的小朋友來說，寫聯絡簿是個難以完成的任務，也因此鬧出不少笑話。一名爸爸表示，兒子昨天第一天上小學，結果聯絡簿拿回家簽的時候，上頭畫了4個謎樣圖形，簡直是要家長猜謎，他看老半天也無法解出答案，只好PO文請網友幫忙。

這位爸爸在臉書社團「爆廢公社公開版」貼出照片，兒子聯絡簿上頭只寫著8月31日，外加1個嘴唇、1個長方形、「｜」以及「O」，4個符號寫在同一行，但看來看去也不知道兒子想表達的意思，趕緊拍下來PO文求翻譯。

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▲網友大神幫忙解謎。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）



最多人猜測的就是「口罩1個」，嘴巴應該是代表「口」，長方形則是口罩的形狀，後面的「｜」代表數字1，最後的「O」則是句點。網友紛紛留言，「口罩1（完畢）」、「第三和第四個字，合起來是驚嘆號！嗎」、「口罩、書、筆、橡皮擦」、「好可愛，但是小一聯絡簿都是老師貼紙條，不會自己寫才是。」

還有人說先前也看過孩子畫類似圖案，當時詢問老師後，得到的答案是「念課文第一課」，「是唸課本第一課嗎？哈哈之前有學生也這樣寫過」、「唸通知單？之前女兒小一老師說，第一個嘴巴是唸。」還有其他人猜測，「明天學校普渡，要帶元寶、金紙、香」、「檳榔、保力達、香菸、打火機」。