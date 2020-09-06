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昆蟲攝影照片曝！小四生「顏色討喜、細緻清晰」奪第1...網全跪了

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▲▼蜜蜂。（圖／免費突庫pixabay）

▲國立台灣大學昆蟲標本館希望小朋友可以多多觀察周遭和大自然的昆蟲。示意圖，與本文無關。（圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

國立台灣大學昆蟲標本館在今年7月舉辦了「2020小學生昆蟲生態攝影比賽」，邀請全國3至6年級生的國小生拍下昆蟲的美麗身影。得獎名單已在8月底正式出爐，近期更一一釋出這些小攝影師的作品；年紀輕輕卻拍出如此清晰、動人的照片，讓不少網友都驚呼連連。

數位相機與智慧型手機相當普及，為了鼓勵小朋友多多觀察生活周遭及大自然的昆蟲，國立台灣大學昆蟲標本館舉行了生態攝影比賽，只要是3年級至6年級的小學生都可以參加。攝影比賽的紅榜在8月27日出爐，共有特優1名、優選1名、佳作5名和入選10名；特優的作品由草漯國小四年級的李柏逵所得，照片整體鮮豔且細緻，可說是實至名歸。

請繼續往下閱讀...

[2020昆蟲生態攝影比賽] 特優作品 作品名稱：蜂(豐)收 作者：草漯國小四年級 - 李柏逵 評審團評語：顏色亮麗討喜，構圖生動，清晰可見的細節，美麗的呈現出昆蟲與花朵精緻的型態！

國立臺灣大學昆蟲標本館發佈於 2020年8月30日 星期日

李柏逵的作品為「蜂（豐）收」，橘黃色的蜜蜂停在桃紅色的花上，被評審大誇顏色亮麗又討喜，且構圖生動，細節也能清晰呈現，展現出昆蟲與花朵的精緻型態。而獲選為優選的作品「破殼而出」則出自東湖國小六年級的沈彥綸之手，評審認為，照片透過黑暗的背景，讓剛羽化的昆蟲猶如受到舞台燈的照射，用彩色的翅膀迅速吸引觀者目光，成為全場主角，極具張力。

[2020昆蟲生態攝影比賽] 優選作品 作品名稱：破殼而出 作者：東湖國小六年級 - 沈彥綸 評審團評語：黑暗的背景，一道猶如舞台燈的光線投射在剛羽化的昆蟲身上，彩色的翅膀抓住了觀者的目光，猶如主角登台，充滿戲劇與故事張力的一件作品！

國立臺灣大學昆蟲標本館發佈於 2020年9月2日 星期三

昨（5）日也公開了佳作照片，細緻的畫面同樣令人驚豔，不少網友看到照片後都大誇，「這才佳作喔」、「好扯！國小這麼會拍」、「爸，老師說我們要參加攝影比賽，需要買一台NIKON D6」、「這畫質！小學生好猛」、「我國小在幹嘛」、「其實微距不用花大錢，2萬（元）左右就可以達成，這些小朋友蠻厲害的」、「人家國小五年級就可以拍成這樣」。

[2020昆蟲生態攝影比賽] 佳作作品

國立臺灣大學昆蟲標本館發佈於 2020年9月4日 星期五

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