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疫情不影響就學　北市教育局：國中小學生「先安置後補件」延長至109學年度

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▲▼小朋友,小孩,兒童,學童,孩童,學生,上學,放學,開學,小學生,同儕,路隊,教育,校園安全,口罩,防疫。（圖／記者李毓康攝）

▲北市教育局指出，為避免疫情影響學生就學，防疫期間學生因疫情而須至台北市就學者，先安置後補件措施將延長至109學年度。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

全球疫情仍具風險，台北市教育局指出，為避免疫情影響學生就學，防疫期間學生因疫情而須至台北市就學者，先安置後補件措施將延長至109學年度，上學期已申請短期附讀或轉入本市國中小就讀者，109學年度均可繼續就讀，家長不用擔心就學問題。

教育局表示，今年2月因應疫情突發狀況，考量部分國中小學生暫時無法回中港澳星或其他國家就讀，或希望返台就學，遂推出國中小先安置後補件之學生安置措施，108學年度第2學期計有83位學生申請短期隨班附讀，多數學生則以轉入學籍方式於北市國小就學。學校除提供前開學生學業、生活輔導等轉學銜接服務外，針對歸國後未就學之學區內學生亦定期追蹤關懷。

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教育局表示，在完成居家隔離、居家檢疫14日後，即可檢附戶口名簿、成績證明文件依學生户籍地或合法居留證地址申請轉學至北市學區之學校入學。針對無法即時取得就學證明、成績證明等文件者，或因出國較久以致除戶尚在重新申辦恢復戶籍者，已請學校檢視戶籍或居留資料後先協助其入學安置，相關證明文件俟疫情改善或申辦完成後再行補附。
 

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