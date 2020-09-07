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2022北市長若「三腳督」　梁文傑指黃珊珊恐被棄保

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新聞節目中心／綜合報導

2022年台北市長選舉備受矚目，根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果，若藍綠對決，國民黨由立委蔣萬安對上衛福部長陳時中或基隆市長林右昌，蔣萬安的支持度均勝出。至於若民眾黨由北市副市長黃珊珊出戰，民進黨台北市議員梁文傑今在ETtoday《雲端最前線》節目中分析，以「三腳督」狀況，再加上民眾黨本身理念、屬性偏藍，黃珊珊最後可能只有5%，「就是棄保」。

▲▼李柏毅、梁文傑、楊寶楨談台北市長民調。（圖／翻攝雲端最前線）

▲台北市議員梁文傑。（圖／翻攝雲端最前線）

梁文傑指出，上次選舉，民進黨還有很多人支持台北市長柯文哲，不然民進黨候選人姚文智的投票率不會這麼低；但兩年多來，民眾黨在立法院不斷攻擊民進黨，包含監察院人事案，民眾黨將陳菊當成主要打擊對象，「對民進黨人來講，兩陣營已切割完成」，黃珊珊若出來選，拿的票基本上都是藍營的，「若『三腳督』，這是民進黨有史以來最接近能夠拿下台北市長的一次！」

他進一步說，現在來講都太早，民進黨要到2022年3、4月才會初選，5、6月才會確定，「當然不一定有初選，但現在對我們來說還太早」，中央黨部都只是閒聊思考、有點談到，實際上並沒有真正在規劃，而國民黨方面則是比較明確一點，最後也應該會是蔣萬安，蔣仍是國民黨台北市政治人物的「獨強」。

梁文傑還分析，假設黃珊珊會選，以民眾黨的政黨組成，「我認為黃珊珊最後可能只有5%」「就是棄保」，因為「三腳督」狀況下，再加上民眾黨本身的理念、屬性，大部分是藍的。主持人追問「棄黃珊珊保蔣萬安？」梁回「沒有錯！」

▲▼李柏毅、梁文傑、楊寶楨談台北市長民調。（圖／翻攝雲端最前線）

國民黨台北市議員李柏毅則說，蔣萬安從第一屆贏得立委初選，並在上次選舉經歷大風大浪，順利擊敗民進黨吳怡農，過程已經受到檢驗，再加上他的態度、個性有禮貌，也很穩定，相信他只要能順利代表國民黨出線，不會有亂流、攻守失據的狀況，能穩定朝目標邁進。

他並強調，最終無論是誰代表國民黨出戰台北市長，一定是經過公平、公正、公開初選，輸的一方也會全力支持，因為2022國民黨在台北市有輸不得的壓力。

面對主持人詢問，前高雄市長韓國瑜是否可能「攔胡」蔣萬安？李柏毅直回「機會完全不大」，韓在罷免案後一直很低調，都在做自己的事情、休息，無論是中央黨部或地方「完全都沒聽到（消息）」，無論是台北市長或黨主席。

▲▼李柏毅、梁文傑、楊寶楨談台北市長民調。（圖／翻攝雲端最前線）

民眾黨發言人楊寶楨則提及，經過這幾次補選，發現其實單一席次選舉，特別是縣市首長層級選舉，對小黨而言確實比較不利，在藍綠一緊張、劍拔弩張情況下，支持者滿容易立刻歸隊，因此會不會時間越近、支持者各自回歸支持的陣營，「我們可能會有被『棄保』的效應，也是有可能的！」這都是值得思考的地方。

她進一步說，柯文哲日前稱還不急著討論，是因為光看這次2018、2020選舉，可發現鐘擺效應非常快，無論是政黨、候選人、潛在候選人，現在聲勢高未必之後聲勢高，現在聲勢低也未必之後聲勢低。

楊寶楨也說，黃珊珊目前在檯面上的回應方式、給人的專業形象，若可以持續展現成熟、穩重的態度，對她而言是相當好的；另外，民眾黨、柯文哲這些品牌，到底對地方候選人來說是否能加分，這是黨要持續努力的方向，包含地方扎根、如何得到更多年輕人認同，以及開拓中間選民支持度。

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