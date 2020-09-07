年輕主播照瘋傳！被虧北韓風...盧秀燕：Oversize穿搭「雄趴」

▲網友PO出盧秀燕當年主播照，盧在臉書回應，穿起來「雄趴」。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

有網友在《Dcard》社群PO圖發文表示，「這女記者也太漂亮了吧，但她卻是我們現在非常熟悉的一位知名人物」，不少網友一眼就認出是台中市長盧秀燕，還留言稱讚有氣質、有智慧、清純自然，盧7日主動在臉書回應，再加上3張昔日美照，還說這衣服穿起來「雄趴」，現在不是又開始流行 oversize 「大件風」了嗎？

▲▼網路盛傳盧秀燕當年電視主播照，她臉書回應穿起來「雄趴」。（圖／盧秀燕臉書）

有網友在社群平台以「有人猜得出她是誰嗎」為題發文，並放上盧秀燕年輕時當主播的照片，馬上引發網友們熱烈討論，留言稱讚「有氣質，有智慧，漂亮」、「天然美女」、「我是看著市長播報新聞長大的」、「清純自然」、「好像明星尹恩惠」；但也有網友著重在髮型及墊肩服飾，直言「好有北韓之感」。

網友熱議使得盧秀燕上午在臉書加碼放上她昔日年輕時電視主播的照片，並且在臉書回應，「有人在 Dcard發文，說我的衣服有北韓感，那時候的流行，你不懂啦！這衣服秀燕穿起來『雄趴』，現在不是又開始流行oversize『大件風』了嗎？」

更有網友發文力挺「市長很幽默，很有度量」、「穿哪一國的衣服都一樣，人長得漂亮，穿什麼衣服都好看，不要被言論打亂行政團隊」等。

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