中市營造業職業工會40周年慶　盧秀燕：市府是勞工堅強後盾

▲盧秀燕出席台中營造職業工會40周年活動。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市營造業職業工會5日舉辦創會40周年暨健行活動，上千人參加。台中市長盧秀燕致詞時除了感謝為台中經濟打拼的勞工及工會夥伴，也表示，市府今年首度納入營造業勞工健檢補助，並提高補助營造公會等辦理職業安全衛生教育訓練經費，盼成為勞工最堅強後盾。

台中市長盧秀燕今天中午出席台中市營造業職業工會創會40周年活動，她致詞時表示，家裡與營造業的淵源很深，也對營造業勞工有特別情感，她感謝台中市營造工會40年來一棒接一棒，為勞工爭取健康、安全、權益。

盧秀燕說，市府從去年7月開始追加預算，針對65歲以上的長輩補助健保費用；今年1月推出雙十公車，超過10公里最高僅收10元。市府非常重視市民身心健康、生活品質及勞動權益，未來將推出更多政策，照顧勞工及工會夥伴。

勞工局長吳威志也說，台中市營造業職業工會自成立以來為勞工朋友發聲，維護勞工權利，配合市府政令投入各項勞工服務工作。日前報導因營造業缺工及建材漲價，造成營造業寒冬，市府提供多項措施，包含今年首度納入營造業勞工健檢補助，今年度已補助709名，盼保障勞工職場健康，提升勞動參與率。此外，勞工局補助營造工會、工業會、同業會辦理職業安全衛生教育訓練經費，倡導勞工學習、增進勞工生活知能、提高工作效能，減少職業災害發生機率。

另外，勞工局也推動金安心工程計畫，除原計畫所規定的事業單位負責人，更邀請工地負責人參加台中市勞動檢查處舉辦的安全衛生研習會，宣導工安政策。缺工部分，也在台中市就業服務處就業服導員的努力下，營建工程業職缺，自去年起至今，已開發3,785個工作機會，求才僱用人數為2,479人，求才利用率達65.5%。

今日活動現場，包括市長盧秀燕、勞工局長吳威志、前台中市議長張清堂、勞動部勞保局台中市第二辦事處主任紀銘歧、大台中職業總工會理事長林蓮助、台中市產業總工會理事長廖誼炳、中華民國全國營造總工會理事長王英吉、以及各縣市營造工會理事長皆出席祝賀。

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