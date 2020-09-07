成吉思汗台中店本周可望核准營運　盧秀燕：歡迎任何合法酷運動

▲盧秀燕表示，台中打造酷城市，歡迎任何合法酷運動來台中。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

成吉思汗健身俱樂部台中旗鑑店9月1日開放消費者參觀前，館長陳之漢遭人近距離開槍，雖然嫌犯主動投案，但也為台中店增添不少話題，台中市長盧秀燕7日表示，台中力推「酷城市、酷運動」，只要是合法在台中投資或營業，市府都歡迎。

盧秀燕上午出席東英非營利幼兒園啟用典禮時，針對市府已核准館長健身房一事，她說，只要是合法在台中投資或營業，市府都歡迎，尤其台中力推「酷城市、酷運動」，館長所從事的是健身事業，非常符合台中城市的發展政策，因此市府相當歡迎，也希望開幕以後，能夠感受到台中人的熱情和美好。

都市發展局表示，成吉思汗健身俱樂部原址是理容KTV，早在3月就申請要變更使用，市府已在8月28日收到業者「掛件申請建築物變更使用執照竣工」申請書，9月4日派人前往會勘，內部設計和變更圖相符合。

都發局說，市府在8日會進行書面文件審查，如果文件都齊全，這周就會發出核准函，業者就可以自行選擇何時營運。

運動局表示，一旦業者開始營運，接下來健身房和消費者之間的定型化契約問題，包括退費、消費糾紛等爭議業務，就由運動局負責。

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