台中濱海自行車道串聯動工　盧秀燕、蔡其昌：中央地方合作典範

▲▼盧秀燕主持濱海自行車道串聯動工典禮，並表示是中央地方合作典範。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

斥資2800萬元的台中市大安區濱海自行車道大安段3日動工，明年7月一旦完工後，將可串聯海線自行車道，兼具休閒觀光和運動，市長盧秀燕表示，「騎自行車是現在流行趨勢」，完善自行車道是市政目標之一，她感謝立法院副院長蔡其昌全力爭取經費，中央與地方合資，是合作的完美典範。

盧秀燕出席動工典禮時表示，市府很早就開始建設自行車道，但部分路段不是長久未修，就是沒有車道，所以現在要重新串聯，這次工程還配合防汛、改善橋梁坡度，讓騎乘者更安全，盧特別感謝到場的蔡其昌為地方爭取經費，中央補助60%，市府出資40%，也感謝市議員不分黨派支持，讓大安區持續建設，興盛地方。

蔡其昌表示，這次中央與地方聯手做好海線自行車道，未來加上西濱快速道路慢車道，串聯大安、清水、梧棲到龍井的自行車道，兼具休閒和運動，他感謝盧市長和中央合作，讓台中建設更完善。

大安區公所指出，自行車道改善工程將重建溫寮景觀橋、緩坡道、自行車道斷點銜接及指引反光標誌、地面反光標塊等，同時解決身障人士騎乘問題，完工後，將可連結白鷺鷥保護區、大安媽祖主題園區、水蓑衣生態教育園區、紅樹林生態園區、濱海樂園、龜殼生態公園及休閒農場等大安區觀光景點。

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