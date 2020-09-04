中台灣首次熱氣球在石岡升空　盧秀燕初體驗：鳥瞰山城好漂亮

▲▼中台灣首次熱氣球在石岡升空，盧秀燕搭乘初體驗，直呼山城好漂亮。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

中台灣首次舉行的台中熱氣球嘉年華今（4）、明兩天在石岡區土牛運動公園登場，規劃3場繫留升空體驗，讓民眾從天空鳥瞰山城和大甲溪美景，市長盧秀燕今早前往視察，第一次體驗搭乘，「不用跑台東，台中更方便！」她希望能推廣山城美景，未來可望成為石岡在地特色活動，吸引更多人漫遊山城。

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盧秀燕表示，中部首次舉辦熱氣球體驗，選在山城石岡區，風景明媚，當地更有石岡水壩，聚集台中母親之河大甲溪，因此這次活動也結合水資源宣導音樂晚會，喚起民眾對水資源的重視。

盧當場也搭乘體驗熱氣球，並興奮分享，她很喜歡空中、水上活動，這是她首次搭乘，能夠鳥瞰美景真的很棒，這是台中首次舉辦，歡迎民眾把握時間到石岡體驗，鳥瞰山城美景。

石岡區公所指出，這次熱氣球繫留升空體驗，是以繩索固定定點升降，讓民眾感受搭乘熱氣球的高空冒險，從搭球至下球時間約5至7分鐘，一次可承載4人，家長若有帶國小以下兒童，身高110公分以上始可搭乘。

這次體驗活動共舉辦3場，採現場排隊購票，今天下午3點30分、明天上午4點30分及下午3點30分，每場次限量100張，每張票價500元，每人限購1張，售完為止。

明天的水資源宣導市集，公所特別邀請石岡在地農民及媽媽教室設置攤位，產品多為客家特色小點，如粄、粿、冰品、當季水果等，當天傍晚6點開始，由石岡在地國小、國中校內社團帶來精彩的表演，歌手林育澤、魏嘉瑩、王牌樂團、莊鵑瑛等人熱情開唱，還有絢爛煙火秀、摸彩活動等，內容精彩可期。

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