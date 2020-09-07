「長髮白衣女鬼」夜哭真相曝！馬祖阿兵哥嚇逃　她30年後尋人道歉

▲「蓓蓓」想尋找民國77年至79年在西引島服役的兩名軍人。（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

尋人超級任務！許多人到外島當兵，總聽聞當地有許多靈異傳說，尤其是位於昔日戰地第一線、有「金馬獎」之稱的金門和馬祖。而馬祖東引一間民宿老闆娘因30年前半夜穿白衣、披頭散髮坐著哭泣，結果讓兩名軍人以為見鬼嚇到逃跑。30年過去了，她想找這兩人親自向他們道歉。

這名老闆娘是「蓓蓓」劉雅佩，她經營的「海角民宿」位於西引島，是全台最「靠北邊」的民宿。她國中開始回到台灣唸書，為了守住爺爺的柑仔店，在14年前自告奮勇決心返鄉開民宿。

請繼續往下閱讀...

▲▼蓓蓓經營的「海角民宿」位於西引島。（圖／資料照）

「以前房子只有最下面那一棟，後來家裡人多就擠了，剛好蔣經國來探當時在軍營裡當班長的爺爺，隨口問他需要什麼，之後就立刻找了工兵來蓋房子，兩幢房三個月就蓋起來了。」蓓蓓說，這她小時候生活的地方有太多故事，當初若是租人回憶可能就被破壞掉了。

而其實蓓蓓在國中時也發生一件趣聞，《自由時報》報導，當時她晚上睡到一半被蜈蚣咬，相當疼痛，她就坐在柑仔店門口哭泣，正好看到兩名巡夜哨的軍官和阿兵哥。由於她當時留著一頭長髮，夜半時分又穿著白衣，她認為兩名軍人可能以為看到鬼了，當場嚇到逃跑。

由於蓓蓓一直把這件事放在心裡，30年過去了，她擔心如今年約50多歲的兩人會有陰影，因此想尋找民國77年至79年在當地服役的他們，想當面說聲抱歉，「很對不起，嚇到你們」，且願讓兩人免費入住民宿。

▼蓓蓓希望當面和兩名軍人道歉。（圖／資料照）