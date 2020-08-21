9月起離島機票第二次改班加收10％改票費　金馬澎立委齊聲喊卡

▲離島機票9月起第二次改班加收10％改票費，金馬澎立委齊喊卡，要求民航局與航空公司協商暫緩1年實施。（圖／立委陳雪生辦公室提供）

政治中心／台北報導

國內航空公司預訂自9月起陸續實施離島班機「第二次更改航班行程要收取10％手續費」一事，引發離島居民抗議聲浪，立法院交通委員會召委陳雪生、金門縣立委陳玉珍與澎湖縣立委楊曜21日與民航局會商，希望此案暫緩1年實施，由民航局與航空公司協調再辦理。

國內飛離島航空公司僅剩華信及立榮航空兩家公司，近期因票務規定變更，造成臨櫃退訂票龐大業務量的困擾，因此宣布相繼要在9月初及9月中，依「國內線航空乘客運送定型化契約」實施第二次更改航班行程，要收取票面價10％改票費用的規定，但這個收費僅對臨櫃購票的乘客實施，手機及網路訂票者不在此限。

消息一出，離島居民反彈聲浪四起，金馬澎三位離島委員今邀交通部民航局會商，建議民航局出面與航空公司協商，暫緩1年實施，先行與離島居民充份溝通取得共識。

民航局表示，更改航班可收取手續費相關規定，在103年就納入國內線航空定型化契約通過實施，不過，離島立委皆認在未充分溝通下即貿然實施，過於倉促，允諾會與航空公司協商辦理。

▲依「國內線航空乘客運送定型化契約」，離島機票第二次改班可加收10％改票費。（圖／立委陳雪生辦公室提供）