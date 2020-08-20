不用教師證！馬祖急徵國中數學老師「月薪5萬」　在地人推1優點：存錢很快

▲馬祖莒光敬恒國中小急徵人。（圖／翻攝自Facebook／蘇柏豪）

記者劉維榛／綜合報導

開學進入倒數，不過馬祖卻鬧出教師荒，馬祖鄉親協會理事蘇柏豪急呼，當地國中小遲遲找不到老師，學校祭出5萬高薪，且不用教師證，就可直接錄取，還列出隱藏優點，「存錢速度很快」，掀起千名網友議論。

蘇柏豪在臉書表示，眼看學校即將開學，然而馬祖莒光的敬恒國中小還在鬧師荒，因此希望借助網路力量，號召救火隊，「誠徵邏輯清楚、有教學熱忱的國中部數學代理教師（實缺代理）！」

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蘇柏豪坦言，這是第八招了，「只要『大學畢業』，不需教師證即可報考。學生人數非常少，國中部三個年級總共只有18名學生！七年級2人，八年級7人，九年級9人。」至於薪資方面，蘇柏豪轉達，「每月薪資約5萬上下（已含離島地域加給9790元），無教師證者研究費部分會打八折，學校有伙食團跟宿舍，食宿不需另外煩惱。」

交通方面，蘇柏豪表示，從台北到南竿搭機約50分鐘，南竿到西莒交通船約1小時，唯一要提醒的就是天氣狀況，「馬祖冬天比較冷，冬天日常溫度在12-14度，寒流來會降到5-10度間，幾年一度的霸王寒流最低有可能降到0度上下，要做好禦寒準備唷！」

有趣的是，蘇柏豪強調「除了pchome24H（訂購1-2週後才會到貨）與雜貨店之外，沒有地方花錢，存錢速度很快」，也不用擔心訊號差的問題，「隔壁島東莒711剛剛開幕，網路中華電信訊號強，不會與世隔絕。」

除了敬恒國中，馬祖許多學校師資也相當缺乏，蘇柏豪甚至以「每一個缺額都火燒屁股了」來形容，詳細資訊如下：

東引國中小

國小部一般科缺額兩名老師（第四招）

南竿介壽國中小

國中部 (六招，大學畢業即可報考）

數學科1名 (增置)

綜合領域(童軍專長) 1名（增置)國小部與附設幼兒園(五招，大學畢業即可報考）

國小一般科 1名 （數學專長）

學前特教身心障礙類 1名（幼兒園實缺代理）

北竿中山國中

美術 1名 （增置）

特教 1名 （育嬰假代理）