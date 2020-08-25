馬祖急徵數學老師「月薪5萬」...甄試報名急衝80人！校方喜曝：以往僅個位數

▲連江縣莒光鄉敬恒國中小國中部數學科代理教師24日辦理甄試，共36人到場應試。（圖／連江縣教育處提供）

圖文／CTWANT

連江縣莒光鄉敬恒國中小國中部徵數學科代理教師，24日下午舉行甄試，以往報名人數都只有個位數，今年經媒體報導，報名人數暴增到80人，報到應試也達36人，到晚間才結束甄試。教育處長陳冠人表示，會選出最適合、教學方法好的人選，開學前完成聘任。

今年報名人數暴增起因於馬祖鄉親協會理事蘇柏豪日前在臉書貼文，指敬恒國中小誠徵邏輯清楚、有教學熱忱的國中部數學代理教師，月薪約5萬元，包含離島地域加給9790元。文中特別強調，除網購與雜貨店外「沒地方花錢，存錢速度很快」，引來網友熱烈討論。

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後經媒體報導，詢問電話大量湧入，報名表如雪片飛來，共計80人報名，其中不乏碩士、博士，昨天到場應試的則有36人。據了解，本有位年逾60歲的馬祖鄉親留美博士打電話表示願意幫忙，後來得知報名十分踴躍，故並未參加甄試，但他的熱誠讓校方相當感動。

陳冠人說明，並非招募不到代理教師，而是希望找到教學方法好、最適合的教師，甄試包括試教和口試，錄取名單會在成績出爐後公布在教育處網站，開學前就會完成聘任，絕不會影響學生權益。

陳冠人表示，另外介壽國中小的4個缺額有30人報名，東引國小2個缺額共70人報名，安排24、25日考試，開學前一定都會完成師資配置。

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