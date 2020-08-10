大自然雷射秀！天空驚見「不明光柱體」　網驚：外星人來襲

▲網友於近日在福建平潭拍下「光柱現象」。（圖／翻攝自攝影師無敵武士兔微博）

實習記者高琳景／綜合報導

近日有網友在福建平潭、金門和馬祖上空發現許多發光柱體一動也不動，由於景象特殊，有不少民眾紛紛拍下並在社群平台分享，引發網友們的熱烈討論。臉書粉絲專頁「天氣即時預報」發文表示，此為非常罕見的「光柱現象」，又稱「大自然的雷射秀」。

從梨視頻影片當中可見，福建平潭區夜晚出現一個個長條形的燈柱，而從不同角度也能看見不一樣的顏色。對此平潭實驗區氣象台工作人員表示，近期這邊都是吹西南風，空氣濕度比較大，晚上主要是冰晶的高雲在空中，再加上高空風力比較小，天氣比較靜態的狀態，雲層中的冰晶整齊劃一的水平排列，就像一個個鏡面一樣，可以將地面的燈火反射到空中，形成一個光學的原理。

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大陸攝影師無敵武士兔在微博發文表示，「本來打算拍拍銀河，卻被雲給遮了，無法繼續。等到月升，想拍幾張收工，不料發現這些了這些不明燈柱。居然有幸趕上了極其罕見的暖夜燈柱！」

對此，天氣即時預報於臉書發文表示，應該是「光柱現象（light pillars）」，通常是天空中微小的冰晶體的反射光進入人眼所成，反射太陽西下後低於地平線的光，少數會反射「月光、人造光」，而此時正好有高雲飄過，可能就是造成此現象的原因。

不少網友看到照片後紛紛留言表示「少騙人了，其實是變形金剛吧」「大自然的景象，像極了愛情」「好美喔！感覺這人品要夠好才看得到」，甚至有不少民眾誤以為是「UFO」來襲，因而引發網友們的熱議。