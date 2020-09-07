連勝文相信年輕人會力挺九二共識　一句「沒人想打仗」掀熱議

▲連勝文。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨第20屆第4次全國代表大會通過4大改革，新版兩岸論述延續以《中華民國憲法》為基礎的九二共識，但堅決反對一國兩制。國民黨智庫副董事長連勝文相信年輕人會接受並支持九二共識，畢竟沒有人想要去打仗，大家應該都希望兩岸能和平共存。

國民黨全代會6日上午9時在台北市國父紀念館舉行，會中公布「組織改革」、「兩岸論述」、「青年參與」、「財務穩健」等4大改革結果，掀起各界熱議。其中，新版的兩岸論述主要延續以《中華民國憲法》為基礎的九二共識，並堅決反對一國兩制，全代會上也以報告案來處理，而非決議文，不涉及修改黨章，此舉相當於留給下一任主席改革的空間。

但國民黨目前最缺乏的就是年輕人的支持，上述改革是否能讓年輕人接受，仍有待時間考驗。根據《中國時報》報導，連勝文認為九二共識的基礎就是爭取兩岸雙贏，相信未來十年也不會過時，也相信年輕人會接受並支持九二共識，畢竟誰都不想去打仗、看軍機在海峽之間飛來飛去，大家還是比較希望兩岸和平共存。

不過，相關新聞被轉分享至PTT，大多數網友依舊不買帳，甚至留言反酸，「不用打仗的代價是失去自由」、「身邊是真的有不想打仗的朋友，但不代表你夠資格嗆」、「九二共識不是不能承認，而是不能由國民黨來承認，這問題就跟美豬能不能進口一樣」。

▼國民黨全代會。（圖／記者李毓康攝）