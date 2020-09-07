國民黨全代會發80元排骨便當　4年前「合菜一桌3千」黨產大縮水

記者柯沛辰／綜合報導

國民黨遭黨產會凍結資產，今年底預估出現1.2億元資金缺口。面對經費不足窘境，國民黨全代會一改過往氣派，從4年前每桌3000元合菜，到現在改吃80元鐵路便當，連黨代表陳麗旭都喊出「要回故宮國寶」、「門票作為收入」，可見昔日榮景不再。

國民黨全代會6日在國父紀念館登場，現場集結全國1200名黨代表。根據《中評社》報導，會場內不能飲食，到了中午休息時間，廣場搭設了3個大棚子，由黨工分發80元鐵路排骨便當，可見現場上千人揮汗如雨、汗流浹背，相比過去差很大。

▲國民黨全代會便當菜色，有排骨、滷蛋、高麗菜等內容。（圖／翻攝中評社）

根據國民黨公布的黨產報告，最高峰在1998年，黨產淨值高達918億，但2000年政黨輪替、民進黨執政後，黨產急速下跌。到了2016年，黨產剩下166億，國民黨全代會依舊辦在陽明山中山樓，吃的是每桌3000元的五菜一湯梅花餐。

2017年，國民黨全代會辦在台中市貿，現場提供圓形不鏽鋼「黨徽便當」，一個要價250元。2018年、2019年，國民黨全代會都選在新北市板橋體育館，已經降格為80元便當。

▲黨代表陳麗旭提議，將故宮門票作為黨產收入。（圖／記者李毓康攝）

國民黨行管會主委邱大展6日報告，國民黨截至2019年底，資產合計有217億4574萬元。不過，其中有210億8163萬元被黨產會凍結，真正能使用的資產只有3%，也就是6億6411萬元。

不過，6億6411萬元中，有3億6864萬元是未被查封土地、房屋等固定資產，2億4994萬元是墊付款，現金能動用的只有4569萬元。

邱大展指出，光是維持黨務運作，一年就要3億元。與此同時，包括短期借款、解雇黨工剩餘款、月退等，國民黨仍負債27億9583萬元，預計今年底將出現1億2000萬元的資金缺口。

▲國民黨全代會現場。（圖／記者李毓康攝）

►狂洗版IG的「小粉紅眼霜」爆殺3.9折！