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花蓮超大虎頭蜂巢直徑60公分！6人遭「毒手」警管制交通拆除

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記者王兆麟／花蓮報導

花蓮富里村民去年9月村內一名婦人上山採竹筍，竹筍沒採成，反遭虎頭蜂攻擊，警消聯手驚險救回婦人一命。今年大型飛碟蜂巢再現永豐社區，所長鍾日順與警員陳永光也為民除害摘除大型飛碟蜂巢。

每當夏末秋初時期，虎頭蜂為了準備冬眠所需要的食物及換巢，會大舉出動，此時虎頭蜂的警戒範圍會相對的加大，蜂群變得特別敏感而危險，這段時間也是虎頭蜂活躍的季節，時常會傳出虎頭蜂螫人事件。有些虎頭蜂會築巢在野外的土穴、樹洞等，有些會築巢依附在住家陽台、屋簷上等，使民眾看了心驚膽跳。

▲直徑約60公分的虎頭蜂巢高高掛在小葉欖仁樹上，如果不是特別注意觀察，還真很難發現。（圖／玉里分局提供，下同）

直徑約60公分的虎頭蜂巢高高掛在小葉欖仁樹上，如果不是特別注意觀察，還真很難發現。（圖／玉里分局提供，下同）

▲直徑約60公分的虎頭蜂巢高高掛在小葉欖仁樹上，如果不是特別注意觀察，還真很難發現。（圖／玉里分局提供，下同）

▲▼員警管制交通並請來擅長拆蜂窩友人前來移除。

日前富里鄉村民跑至花蓮縣警察局玉里分局永豐派出所求助說：「所長，我家旁邊，就在永豐村永豐活動中心旁的小葉欖仁樹木上有大型飛碟虎頭蜂窩，我的友人來家裡玩已經有五、六個人遭毒手被叮，是否可以協助拆除心腹大患。

所長鍾日順聽聞村民難處後，立即向村民表示，不要擔心交給派出所，我們一定想辦法幫您拆除，防止虎頭蜂繼續危害村民。

▲直徑約60公分的虎頭蜂巢高高掛在小葉欖仁樹上，如果不是特別注意觀察，還真很難發現。（圖／玉里分局提供，下同）

所長前往現場查看發現該地點臨台23線，是村民及遊客往來的交通要道，每天皆有村民、學生及遊客經過，往來用路人有相大的風險會遭受群蜂攻擊。所長鍾日順表示，如果不是村民報案，真的不知道這個約10公尺高約三層樓高的樹上有直徑約60公分這麼大的虎頭蜂窩，已造成村民的恐慌；遂立聯絡擅長拆除蜂窩的友人到場協助，熱心的捕蜂達人聽聞後，二話不說答應鍾所長請求，開著自用小貨車載著雲梯前來。

此時，鍾所長也立即向附近村民告知將門窗確實關閉，也與警員林秉宏共同管制往來車輛，騎車民眾繞路而行、汽車一定要將車窗關好，避免雲梯碰到樹木後，虎頭蜂受到驚嚇，襲擊往來用路人及附近住戶，約一小時許的交通管制後，飛碟虎頭蜂窩順利摘除。

▲直徑約60公分的虎頭蜂巢高高掛在小葉欖仁樹上，如果不是特別注意觀察，還真很難發現。（圖／玉里分局提供，下同）

▲花了1小時順利移除飛碟型虎頭蜂巢。

分局長陳蔚文表示，台灣23線為交通要道，平日有許多車輛經過，又有學生會騎腳踏車上、下學；該樹上虎頭蜂窩為黑腹虎頭蜂，是虎頭蜂之中攻擊慾望極強之一，平時只要附近的村民烤肉亦或是聊天音量稍微大聲，都有可引起群蜂亂舞螫人，輕者身體疼痛、皮膚腫起，嚴重者可能會危及生命，不可小覷虎頭蜂的威力。

黑腹虎頭蜂小檔案：普遍分布於低、中海拔山區，最高達2000公尺，冬日牠們會分散至地底過冬，等春天暖和再回到原來的巢裡群聚，習性凶猛，受到騷擾會攻擊任何移動的對象，是台灣最兇猛的虎頭蜂之一，因此在戶外活動時要格外小心留意。通常被蜂螫之後，會出現紅、腫、熱、痛、瘀血等，大約會持續1至3天，一般冰敷或藥物治療即可；但若出現過敏反應，甚至出現休克或呼吸困難等情況，盡量頭低腳高，立即就近送醫治療。

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