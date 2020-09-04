119淪小三「報復工具」…狂Call百通擾正宮！消防局：已掌握個資

▲台中市消防局今年已接獲該女報案上百次，目前已掌握女子個資，只要再謊報一次，即依法開罰。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿、莊智勝／台中報導

台中市警消防局從今年初至今斷斷續續接獲同一名女子報案北屯區某公寓出事，但當警消趕抵現場後，才發現根本就是惡作劇；經深入了解後，發現疑似是婚外情女子為了報復正宮，竟然拿119報案專線當成騷擾工具。消防局嚴正指出，目前已經掌握該名女子個資，一旦再謊報，將依《消防法》開罰新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

台中市消防局表示，今年起陸陸續續接獲一名女子報案多達上百次，對方指北屯區某公寓大樓出事、急需救援，但當警消偕同救護車趕赴現場時，該棟住戶卻一頭霧水，釐清了老半天才發現根本就是烏龍一場，警消在確認現場無人需要救援後，也只能無奈離開。

消防局指出，有時該名女子是使用手機APP報案，由於該系統是手指一按就會發送出去，因此女子有時會連按數十次，消防人員獲報回撥電話確認無人回應後並未出勤，但有時候該名女子是用電話撥打119，有次回撥確認後，該棟住戶表示並沒有打過電話，因此警消也未出動；但有7次警消受理報案後回撥電話卻無人接聽，擔心真的發生意外因此急忙出勤，不料到了現場後才發現竟是一場騙局。根據《三立新聞網》報導，經深入調查後，才發現該名報案女子疑似是婚外情小三，為了報復正宮，竟然拿119當成騷擾工具。

過往消防局曾針對惡意謊報民眾開出罰單，但針對這起案例，女子是長期、且斷斷續續，消防局為避免錯罰無辜，因此從嚴認定為非故意；但消防局也強調，目前已經掌握報案女子個資，一旦再發生一次謊報，就依《消防法》第36條第1項第1款，開罰新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。