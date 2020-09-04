　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

119淪小三「報復工具」…狂Call百通擾正宮！消防局：已掌握個資

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼台中119慘淪小三報復工具！狂call上百通騷擾正宮。（圖／記者鄧木卿攝）

▲台中市消防局今年已接獲該女報案上百次，目前已掌握女子個資，只要再謊報一次，即依法開罰。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿、莊智勝／台中報導

台中市警消防局從今年初至今斷斷續續接獲同一名女子報案北屯區某公寓出事，但當警消趕抵現場後，才發現根本就是惡作劇；經深入了解後，發現疑似是婚外情女子為了報復正宮，竟然拿119報案專線當成騷擾工具。消防局嚴正指出，目前已經掌握該名女子個資，一旦再謊報，將依《消防法》開罰新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

台中市消防局表示，今年起陸陸續續接獲一名女子報案多達上百次，對方指北屯區某公寓大樓出事、急需救援，但當警消偕同救護車趕赴現場時，該棟住戶卻一頭霧水，釐清了老半天才發現根本就是烏龍一場，警消在確認現場無人需要救援後，也只能無奈離開。

消防局指出，有時該名女子是使用手機APP報案，由於該系統是手指一按就會發送出去，因此女子有時會連按數十次，消防人員獲報回撥電話確認無人回應後並未出勤，但有時候該名女子是用電話撥打119，有次回撥確認後，該棟住戶表示並沒有打過電話，因此警消也未出動；但有7次警消受理報案後回撥電話卻無人接聽，擔心真的發生意外因此急忙出勤，不料到了現場後才發現竟是一場騙局。根據《三立新聞網》報導，經深入調查後，才發現該名報案女子疑似是婚外情小三，為了報復正宮，竟然拿119當成騷擾工具。

過往消防局曾針對惡意謊報民眾開出罰單，但針對這起案例，女子是長期、且斷斷續續，消防局為避免錯罰無辜，因此從嚴認定為非故意；但消防局也強調，目前已經掌握報案女子個資，一旦再發生一次謊報，就依《消防法》第36條第1項第1款，開罰新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
快訊／進口假「MIT」陸製口罩　加利發聲明！
交通大執法3天爆2萬7853件違規　近8成都犯規這類
獨／安徽廠承認8月初進貨到台灣　「跟加利老闆是好友」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

進口假「MIT」陸製口罩！加利發聲明：拿出證明可到公司退換貨

南投女童遭虐殺成乾屍！不排除生前被餵毒…高大成曝：洗膀胱就知

交通大執法3天炸鍋！驚爆2萬7853件違規　近8成因「這動作」挨罰

惡房客誆退租誘出房東夫妻　他開車衝撞「神明面前武士刀猛砍」

聖誕夜被分手！見愛人「回妻懷抱」　她崩潰開車一撞...姦情曝光

雲林社工師竟是狼！輔導安置少女「聊聊人生」竟誘援交

影／人生想太多會很累！孫安佐出庭曝心願　還沒探望館長因層級不夠

119淪小三「報復工具」…狂Call百通擾正宮！消防局：已掌握個資

快訊／高美濕地某民宿雙屍案！情侶陳屍床上　老闆破門嚇傻報警

通緝犯蘇花公路逆撞砂石車　車毀人傷先送醫救命再歸案

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

網紅存錢7年23歲買千萬新房！ 殺價祕訣看時機：過年買砍200萬

Lulu《搬家》「撲倒林哲熹激吻」！　曝他「咬我嘴唇」…約好下次床戲見

巨石強森確診新冠肺炎！遭親友傳染　「停工3個月」…妻子、2女兒都中鏢

「南迴巨龍」高架橋上丟10包垃圾　惡劣駕駛遭檢舉...挨罰3千6百元

鄭元暢「被食譜氣炸」逗樂林依晨　直樹餵湘琴吃蘋果…互動超有愛❤

進口假「MIT」陸製口罩！加利發聲明：拿出證明可到公司退換貨

南投女童遭虐殺成乾屍！不排除生前被餵毒…高大成曝：洗膀胱就知

交通大執法3天炸鍋！驚爆2萬7853件違規　近8成因「這動作」挨罰

惡房客誆退租誘出房東夫妻　他開車衝撞「神明面前武士刀猛砍」

聖誕夜被分手！見愛人「回妻懷抱」　她崩潰開車一撞...姦情曝光

雲林社工師竟是狼！輔導安置少女「聊聊人生」竟誘援交

影／人生想太多會很累！孫安佐出庭曝心願　還沒探望館長因層級不夠

119淪小三「報復工具」…狂Call百通擾正宮！消防局：已掌握個資

快訊／高美濕地某民宿雙屍案！情侶陳屍床上　老闆破門嚇傻報警

通緝犯蘇花公路逆撞砂石車　車毀人傷先送醫救命再歸案

奈許執掌籃網兵符「與KD好關係是關鍵」　想邀好友Dirk當助教

杭州小學裝「紫外線燈」　老師誤開一整天「100多童眼睛灼傷」

趙少康替「馬英九吃美豬腳」背書：當時沒瘦肉精「我每周吃豬肝」

中職／悍象打獻出爐　陳仕朋戰德保拉拚對中信首勝、范國宸扛4棒

中職／羅國龍降二軍　餅總：還沒有發揮

七夕到新竹看夜景！友涼亭狂嘴砲...回程「長髮紅衣女追來了」

《秘密南方》北美館以台灣典藏為鏡　照見冷戰異域顏色

北投某幼兒園傳施暴！忘帶湯匙遭用力巴頭　媽心碎：瘀青1週沒消

兼具環保與美觀！高雄厝邁入第10年　中古價貴1~2成仍有人買單

進口假「MIT」陸製口罩！加利發聲明：拿出證明可到公司退換貨

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

社會熱門新聞

84歲一尾活龍...阿公開心援交71歲嬤

獨／父母控親家殺人　婆婆：百口莫辯

「婆婆殺了我」夫這PO文被挖出！網罵爆

台南男「才剛來2發」房門秒打開

妻PO文「我的婆婆殺了我」離世！人夫連嘆2次氣回應了

「我的婆婆殺了我」內幕：跟公婆相處8年被當垃圾

快訊／檢舉達人被通緝！1小時路邊被捕上銬

「婆婆殺了我」媳不堪霸凌自殺　夫家還想刪遺書

即／高美濕地民宿情侶陳屍床上　老闆破門嚇傻報警

加利老闆曝內幕：快把我踢出國家隊

獨／嫁入豪門控遭霸凌亡！夫家透天厝市值曝光

保全男「19歲嫩妻」背景曝光　搭線1年就結婚

快訊／台北少女失聯4天找到了

苗栗少女找到了　警4個月後新竹尋獲

更多熱門

相關新聞

台中三大屯區被洗牌！大里憑藉龐大就業人口　擠進交易熱區

台中三大屯區被洗牌！大里憑藉龐大就業人口　擠進交易熱區

今年Q2各行政區屋齡2年內大樓交易，交易量集中在北屯、大里及南屯區，其中大里區為唯一入榜的舊台中縣區，主要是因大里有4號道路通車，再加上「台中軟體園區」進駐，形成中部地區產業群聚空間效益，為大里區帶來龐大商機與就業機會，帶動這裡的居住需求。

雙比特犬42秒恐攻畫面曝！死纏緊咬釀3傷

雙比特犬42秒恐攻畫面曝！死纏緊咬釀3傷

台中癌末男「剩90天能活」！社會局：他醉倒8次

台中癌末男「剩90天能活」！社會局：他醉倒8次

中台灣寵物展　折扣超下殺搶囤貨

中台灣寵物展　折扣超下殺搶囤貨

西濱清水段橋下紅綠燈被遮　用路人心驚

西濱清水段橋下紅綠燈被遮　用路人心驚

關鍵字：

台中119報案小三消防局

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

渣醫生偷吃1週搞3次！正宮怒「朝臉淋王水」

疑不堪婆婆霸凌　北市女自殺身亡

84歲一尾活龍...阿公開心援交71歲嬤

獨／父母控親家殺人　婆婆：百口莫辯

「婆婆殺了我」夫這PO文被挖出！網罵爆

聘金500萬！女方父母嗆「沒錢別結婚」

金剛天天幫她洗頭！梁云菲委屈「窒息式的愛」：我很像寵物

台南男「才剛來2發」房門秒打開

妻PO文「我的婆婆殺了我」離世！人夫連嘆2次氣回應了

子涵一側身「半顆球全掉出來！」

「我的婆婆殺了我」內幕：跟公婆相處8年被當垃圾

徐曉冬自爆「被張安樂兒子威脅」

預言家：10月恐爆第3次世界大戰

快訊／檢舉達人被通緝！1小時路邊被捕上銬

《天能》眼熟身影！台人一秒抓到彩蛋

更多

最夯影音

更多
賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行
《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面