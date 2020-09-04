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原民收穫節明登場　射箭擲矛摔跤拔河大比拼...市集表演強強滾

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▲屏東縣政府原民處5日在屏東千禧公園廣東路側舉辨「2020屏東縣原住民族收穫節-收穫那麼多」活動，警方實施交管。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣政府原民處5日在屏東千禧公園廣東路側舉辨「2020屏東縣原住民族收穫節-收穫那麼多」活動，警方實施交管。 （圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為讓民眾接觸及體驗原民的生活文化與慶典儀式，屏東縣政府原民處將於5日（星期六）上午9時至晚上9時30分，在屏東千禧公園廣東路側舉辨「2020屏東縣原住民族收穫節-收穫那麼多」活動。

內容除了各類文創市集、美食攤位、晚會表演外，各鄉將遴選精英好手參加各種充滿原住民特色的射箭、擲矛、摔跤及拔河等刺激競賽，勢必吸引許多民眾參與，轄區的屏東警分局為此規畫疏導管制車流作為，籲請民眾配合。

一、5日早上8時至22時止，千禧公園廣東路段路邊停車格全面禁止使用，以利各鄉遊覽車上下車作業。

二、當天規劃千禧公園內部分人行道供機車停放，範圍自廣東路456巷口以北及廣東路與建豐路口以南。

三、活動期間汽車建議停放至自由路段停車格及縣立圖書館停車場內。

四、因應中央疫情指揮中心政策，請參與本活動的民眾均需戴上口罩，並於入場時配合量體溫方可入場。

警方說，由於活動現場緊鄰屏東縣立圖書館及屏東市國民運動中心，假日原本就有大量人潮車流聚集；大連路、勝利路及廣東路段又是市區易壅塞路段，提醒參與活動的民眾務必事先規劃行駛動線，選定停車位置，以免擔誤行程。

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