開學了！東港警啟動校安宣導　毒品霸凌詐欺三反＋防交通事故

▲屏東縣東港警分局在東港高級海事水產職業學校進行校園安全宣導。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣各級學校陸續開學，東港警分局啟動校園安全宣導列車，2日選擇東港高級海事水產職業學校作為第一站，由分局交通組長趙晉偕與偵查隊同仁走進校園，提醒學子交通安全，並自我防護，避免上當受騙。

交通組趙組長特別叮嚀學生，無照騎乘機車除了危險，更傷荷包，而騎乘電動自行車的同學，也應戴上合格安全帽，避免搭載乘客及與車爭道；並針對9月1日起「路口大執法」重點項目，向師生宣導「行人應走行人穿越道」、「過馬路注意左右確定無來車」、「走路不滑手機」等行人用路觀念，並提醒如有駕駛汽機車，行經路口遇有行人行走行穿線穿越馬路時，務必禮讓行人優先通行，以免被開單受罰。

偵查隊資深偵查佐王寬裕則向學生宣導「反霸凌、反毒品、反詐欺」，且舉常見的社群網路詐騙手法、假冒公務員或公家機關電話簡訊詐騙伎倆及防範方式等案例，提醒師生們要小心防範，避免上當，並教導師生反詐騙3步驟：「1、保持冷靜， 2、小心查證，3、立即報警或撥打165反詐騙專線」，以提升青少年自我保護觀念。



東港分局長謝政憲表示：「友善校園」是以學生為中心、學校為本位，強調尊重、關懷、同理、包容、安全、參與等意涵，這次校園安全除加深師生對於交通安全、反暴力（霸凌、毒品）及反詐騙的印象外，更鼓勵學生應多參與正向活動，遠離毒品，大家一起來建構健康、和諧、友善的校園環境。

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