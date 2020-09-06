人妻起床沒跪「婆婆靈堂」念經！大姑狠甩巴掌…跩喊：不能教訓？

▲人妻於婆婆靈堂前遭大姑甩巴掌、砸椅攻擊。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／高雄報導

黃姓女子2018年7月間與丈夫返家奔喪，不過卻因起床先餵小孩吃東西，沒馬上「下樓跪著念經」，在靈堂前遭2名大姑甩巴掌、砸塑膠椅。事後，黃女決定不忍了，將傷勢拍下提告2名大姑，其丈夫也出面作證。一審高雄地院依傷害罪，將2名大姑各判拘役55日，得易科罰金5萬5000元，案經上訴，二審高雄高分院駁回確定。

判決指出，黃女因婆婆過世，與丈夫一同回家奔喪，丈夫的二姐、三姐、四姐也跟著回家。黃女提到，大姑們見到她第一句話就是「媳婦每天一早都要跪著念經」，不過她起床後，沒立即下樓，而是先進房照顧剛起床的小孩，孰料，四姐竟上樓多次，問黃女「為何待樓上而不下樓」，聽到黃女回「餵完小孩吃飯就下去」，四姐竟直接搬桌椅進房，「沒關係我就在這邊看妳」。

餵完小孩後，黃女將四姐行為告訴丈夫，丈夫當場大喊「依照公平原則，如果我們不能在樓上餵小孩，為何姐姐們的小孩可以在樓上吹冷氣睡覺」，要求大家全部聚集在靈堂前面。3名大姑到了靈堂前，二姐、四姐開始指責黃女沒把婆婆照顧好，不顧黃女手中抱著孩子，二姐先是怒甩黃女兩巴掌，四姐則拿起塑膠椅砸向黃女，丈夫雖然趕緊衝上前擋住，但黃女的左臉頰已受有紅腫瘀青，左前臂及大腿有擦挫傷。

黃女丈夫回顧事發經過稱，因為7月份天氣較熱，所以妻子顧小孩時有開冷氣，但四姐卻認為妻子該下樓幫忙，讓他覺得不公平，憑什麼「三姐的小孩就能吹冷氣，自己的妻子就得下樓念經」，才會要求大家下樓聚集靈堂前以示公平。

大家集合到靈堂前，黃女丈夫隨即聽到二姐、四姐開始數落妻子「妳為什麼跟妳先生告狀」，過沒多久他短暫與三姐說話，卻發現二姐竟甩妻子兩巴掌，四姐拿起紅色塑膠椅砸妻子，他趕緊衝向前保護妻子，質問姐姐們為何動手，姐姐們卻只回「為什麼大姑就不能教訓媳婦？」

對此，遭控傷害的2名大姑否認犯行，辯稱只與弟弟發生過爭執，並無與弟媳爭吵，且弟媳提出的診斷書離案發日已有14天，傷勢照片的日期可能有使用修圖軟體更改，無法證明案發當時傷勢。

法官認為，靈堂當天有眾多家族成員，若黃女丈夫隨意誣指，恐怕會面臨家族長指責，以及承擔擾亂母親後事的不孝名聲，因此採信其說詞。對此，一審高雄地院勘驗相關照片、說詞，認定2名大姑犯行，依傷害罪，將2名大姑各判拘役55日，得易科罰金5萬5000元，案經上訴二審，高雄高分院駁回確定。

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