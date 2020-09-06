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連鎖餛飩店「紫菜摻一坨漁網線」！她崩潰反應…店員冷回：正常

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▲鄭女到連鎖餛飩店用餐，吃紫菜時咬到漁網，店家卻是零道歉，稱「那是正常的」。（圖／當事人授權提供）

▲鄭女到連鎖餛飩店用餐，吃紫菜時咬到漁網，店家卻未立即道歉，稱「那是正常的」。（圖／當事人授權提供）

記者陳羿妏／採訪報導

一頓午餐吃下來，滿肚子的氣！鄭姓女子昨（5日）下午2時許，前往新北市捷運永安市場站附近一間連鎖餛飩店用餐時，點了一份70元的菜肉餛飩麵，先是發現湯裡的紫菜夾雜著「一大坨漁網線」，接著向店家反應，店員並未道歉，只回「那是正常的」，最後要離去時，店家不但收下出問題的麵錢，還未開立小菜錢的發票，種種經歷讓她相當傻眼。

鄭女接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時表示，「紫菜怎麼咬都咬不斷」，吐出才發現是「一大坨的漁網線」，自嘲吃進嘴裡的是「餛飩佐『紫菜漁網線』」，當下急忙向店家反應，但在場的3名店員聽完，卻冷冷回應「那是正常的」，接著「未戴口罩」繼續包著手中的餛飩，將那坨漁網線放至在肉餡旁，也沒有再換一碗新的麵給她。

「不戴口罩的包餛飩，真的很不行！」鄭女還原反應過程強調，當時3名店員得知紫菜摻雜漁網線後，仍不以為意，繼續裝沒事地包餛飩，而店員也沒馬上被丟掉該坨漁網，反倒將其放置「餛飩肉餡旁」，讓她相當不解，直指「這反應店家的食安問題」。

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▲鄭女到連鎖餛飩店用餐，吃紫菜時咬到漁網，店家卻是零道歉，稱「那是正常的」。（圖／當事人授權提供）

▲▼鄭女咬到漁網當下，向友人訴苦一番。（圖／當事人授權提供）

▲鄭女到連鎖餛飩店用餐，吃紫菜時咬到漁網，店家卻是零道歉，稱「那是正常的」。（圖／當事人授權提供）

鄭女提到，後來吃了幾口，覺得越來越噁心，就決定結帳離去，怎料，店員除了收下出狀況的麵錢，還忘記將將小菜錢打進發票內，是經由她提醒，店員才另外收錢，但針對這筆帳，店家並未開立發票。記者問到「當下發現未開立發票，有立即向店家索取？」鄭女則說「當時因為很想吐，就趕緊離開」。

鄭女表示，事後有親自致電總公司客服反應問題，客服回應「可全額退費，這員工不能再用了」，不過她目前不打算退費，也認為員工是否能用，與她無關，只希望在臉書社團「我是永和人」PO出這段用餐經歷後，能提醒附近居民，注意自己吃進去的東西。

▼鄭女將用餐經歷分享於臉書社團，希望提醒附近居民。（圖／翻攝臉書「我是永和人」）

▲鄭女到連鎖餛飩店用餐，吃紫菜時咬到漁網，店家卻是零道歉，稱「那是正常的」。（圖／翻攝臉書「我是永和人」）

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