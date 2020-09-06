遭施暴拘禁32小時！家管妻「獨背千萬債」離婚　多金老公判付1億

▲張女與丈夫離婚向法院請求平均分配財產，一審僅判得500萬元，案經上訴，二審逆轉獲得1億元。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／台北報導

張姓女子與林姓丈夫一起在北市天母經營銀樓，2018年離婚後，張女向法院請求夫妻剩餘財產「平均分配」。一審士林地院發現，張女負債3871萬9916元，林男則零債務、海外累積2億資產，以丈夫付出較多，判張女得500萬元；案經上訴二審，高等法院逆轉局面，認定張女對家庭有所貢獻，判林男應付一半資產，金額相當於1億元，可上訴。

判決指出，張女與林男婚後未以契約訂立妻財產制，因此屬「法定財產制」，即夫妻婚前、婚後的財產都各自保有所有權，但兩方若離婚，夫妻間得自由約定如何分配剩餘財產，未協議時則平均分配。結婚生子後，張女退居幕後，銀樓生意主要為林男負責，但林男因懷疑張女外遇，開始會動手施暴、拘禁對方32小時，讓張女無法忍受，決定訴請離婚。

2018年11月14日確定離婚後，張女請求平均分配財產，一審士林地院查出，張女負債3871萬9916元，其中更有2850萬3000元，屬於私人借貸，所有房屋及土地更因負債遭拍賣，反觀丈夫則無債務，還在海外置產，資產高達2億，丈夫的努力及付出，遠優於一般人之水平，因此僅判張女得500萬元。

張女不服結果，提上訴主張，1993年她已開始經營銀樓，直到1996年結婚，才改由林男擔任銀樓負責人，她負責綜理經營店面、支付往來廠商貨款及財稅等業務，而林男投資馬來西亞房地產的5632萬8320元，也是她匯款的，另外林男曾因涉及刑案離家近10年，這段時間內皆由她一人扛起家計、照顧小孩，可確認她對家事勞務有付出，並協助丈夫事業，應當調高分配之金額。

對此，高等法院審理後，認定張女的付出，結算兩造資產後，平均分配之下，判林男付1億122萬765元，而一審判決出爐後，張女已獲500萬元，接下來林男還有9622萬0765元要給付張女，可上訴。



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