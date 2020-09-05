騙11歲女童「送狗狗」！屏東男帶回家侵犯…扯喊：很疼她　下場慘

▲吳男藉著送狗狗名義，趁機侵犯11歲女童。（示意圖，非當事人／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／高雄報導

屏東一名吳姓工人2018年間以贈送幼犬名義，將11歲女童小君（化名）帶回住處指侵得逞，直到小君的國小班導通報後，整起事件才曝光。刑事部分，今年5月吳男遭判刑8年；民事部分，日前高雄高分院審理後，判吳男分別賠小君及其母親65萬、35萬元，全案確定。

判決指出，吳男平時與小君一家熟識，然而他卻不懷好意，明知小君為心智缺陷之人，竟於2018年1月25日至2月20日、小君放寒假期間，以贈送幼犬名義，帶小君回自己住處，進房脫光其衣物，並伸手侵犯私密部位得逞。

小君偵訊時曾稱，由於媽媽不讓她養狗，聽到吳男要送她狗狗，便答應邀約前往吳男家，結果一走進門，吳男卻脫她上衣，「用手插入尿尿的地方」，過程雖然不久，但她感覺「有一點痛痛的」；小君媽媽也補充，女兒身上有不明金錢來源，推測吳男可能是以金錢利誘女兒，女兒則是擔心被罵未說實情。

不過，吳男否認性侵犯行，辯稱平時與小君家屬熟識，自己也很疼小君。法官勘驗相關證據後，並未採信吳男說詞；刑事部分，一審屏東地院依對心智缺陷且未滿14歲之人強制猥褻、性交罪，將吳男判刑8年，案經上訴後，二審高雄高分院今年5月駁回，維持原審結果。

民事部分，法官考量刑事案件判決結果，再加上小君雙親已離婚，監護權歸母親所有，依侵害情節、小君及母親所受精神上的痛苦程度，判吳男分別要賠65萬元、35萬元，全案確定。



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