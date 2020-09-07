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超扯影片曝...夫妻檔開到民宅偷水！下秒爽爽洗車　屋主一看怒炸

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記者陳韻如／台中報導

台中5日發生一起誇張案件！一對夫妻開車行經某民宅，見到民宅外的水龍頭及水管，竟將開過頭的車倒車回到民宅前，接著下車直接拿起水管大喇喇的洗車。屋主事後發現水管遭人盜用，氣得調閱監視器畫面，沒想到竟見到如此誇張的行徑，當場報警處理。警方獲報後勘驗監視器，認為夫妻檔涉及竊盜罪，將通知2人到案說明。

▲▼台中夫妻檔民宅前偷水洗車，屋主氣炸。（圖／翻攝我是太平人）

▲台中夫妻檔民宅前偷水洗車，屋主氣炸。（圖／翻攝我是太平人）

透過屋主的影片可以看到，夫妻檔5日上午11時許開車行經該民宅，一見到民宅屋外的水管、水龍頭，竟直接將車停在民宅外，接著直接拿起水管洗車，而過程還相當仔細，車頂、車窗，甚至輪胎都洗得乾乾淨淨，讓人看傻眼。

▲▼台中夫妻檔民宅前偷水洗車，屋主氣炸。（圖／翻攝我是太平人）

▲這對夫妻檔將車停在別人家前洗車，還洗得相當仔細，讓網友看傻。（圖／翻攝我是太平人）

屋主事後發現自家水龍頭及水管遭人使用，氣得調閱監視器畫面，並PO網怒罵，「你要借個水洗個手或腳，甚至你要來當街洗個澡，只要告知一下都無所謂，一點點水而已不傷大雅，但是『完全無告知』直接開啟洗車趴，而且動作超熟練， 看起來不只洗一次，這兩位阿伯跟阿姨，把我們當塑膠逆？要不要順便幫你準備洗車精，順便打個蠟，誰家的家長認親一下記得帶回家。順道問一下 ，這樣算不算竊盜？」

這段畫面曝光後，不少網友看了相當氣憤，紛紛留言，「人不要臉，真的天下無敵」、「全世界都是我的洗車場」、「高壓自助洗一次也才20…」、「證據都有了...直接報警！」

▲▼台中夫妻檔民宅前偷水洗車，屋主氣炸。（圖／翻攝我是太平人）

▲2人舉動被警方關切後，竟還找人鄰居前來遊說，甚至還說，「多少錢會賠給你」。（圖／翻攝我是太平人）

誇張的是，當警方注意到這起案件後前來關切，沒想到這對夫妻竟還找來附近鄰居來遊說屋主，「多少錢會賠給你」，讓屋主相當傻眼，直呼，「這是尊重問題 ，不是錢的問題啊！」而由於這對夫妻涉及竊盜罪，警方事後也將通知2人到案說明。

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