消防員載孕媽到醫院！高雄男童7年後「手寫注音紅包」：謝謝叔叔們

記者吳奕靖、林昱萱／高雄報導

高雄消防局右昌分隊，於7年前接獲一起急產救護，緊急將一名羊水已破的孕婦送往醫院。7年後該名孕婦的兒子已經平安長大，而年僅7歲的小男童非常感謝消防員們在7年前的協助，因此特地用注音在紅包上寫下對消防員們的感謝。

▲曹小弟親手寫下對消防員們的感謝。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

男童的爸爸表示，妻子7年前在消防員的幫助下，順利抵達醫院生產，而一直以來妻子都非常感念救護同仁，感謝他們不辭辛勞將其載到醫院，讓她平安生下早產兒。此外，男童的爸爸也提到，「如今兒子也準備上小學。兒子自小便與消防隊結下不解之緣，尤其喜愛消防車，家中也買了許多消防車的玩具。」

男童爸爸也說，「昨日經過消防隊，兒子看到消防人員於大太陽下訓練的樣子，提議要請辛苦的消防叔叔吃冰淇淋。回到家後，兒子拿出平常存下的零用錢裝入紅包袋並親手寫上慰問語，並至右昌分隊欲將紅包轉交消防人員以示慰問之意。」

對此，右昌分隊得知其來意後表示婉拒，而熱情的曹姓民眾又於今日特地購買慰問品與兒子親送至分隊，分隊得知今日是曹小弟弟七歲生日後，也特地贈送消防宣導品，並帶他參觀消防隊的車輛器材及體驗穿著迷你消防衣。

除此之外，曹小弟弟也用注音符號，認真的在紅包袋上寫下對消防員們的感謝，「謝謝叔叔們在102年9月6號，送媽媽到醫院，讓我平安初收，天氣很熱，請叔叔們吃冰淇淋喔！」

短短的一小段文字，卻讓消防員們感到相當窩心。對此，右昌分隊也表示，公務人員不得收受餽贈，執行救護任務是消防人員應盡的職責，民眾的慰問對消防人員是種莫大的鼓舞及肯定，今後並持續本著消防專業及為民服務之精神，完成各項勤務。

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