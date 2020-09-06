　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

排雲山莊一餐300菜色曝光！他憂外國客「味如嚼蠟」　掀山友大戰

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼登玉山主峰前，供山友住宿休息的排雲山莊，配合新冠肺炎中央防疫規定，住宿人數從116人縮減為100人，同時也受理抽中籤，想取消行程山友退費。（圖／玉管處提供，下同）

▲玉山國家公園住宿山屋「排雲山莊」。（圖／玉管處提供）

記者柯沛辰／綜合報導

知名作家、現任中央社董事長劉克襄近日撰文，分享登玉山途中的所見所聞，點出排雲山莊提供的餐飲內容單調，若是常到國外健行的山友，恐怕會覺得「味如嚼蠟」，呼籲政府除了開放登山政策，也可以思考改良餐飲內容。文章一出，有人認同，但也有人不以為然，意外引發兩派山友論戰。

劉克襄在臉書撰文表示，玉山是國際知名大山，許多國外遊客爭相造訪，他近日攀登也遇到捷克、斯洛伐克的山友。不過，攀爬高山除了觀賞美景，餐飲和住宿也很重要，「目前東埔和排雲兩個山莊住宿還算及格，但餐飲方面並不盡如人意，尤其是排雲。」

請繼續往下閱讀...

劉克襄舉例，排雲山莊中晚餐一頓約300元，早餐150元，食物內容明顯單調，難以成為國際旅遊知名路線的吸引元素，但每次看到山青辛苦背著比人還高的食物，和大家一樣辛苦地從塔塔加爬上來，便不忍苛責。

▲▼排雲山莊一餐300菜色曝光！他憂外國客「味如嚼蠟」　掀山友大戰。（圖／翻攝自臉書／劉克襄）

▲劉克襄在文中貼出排雲山莊菜色。（圖／翻攝自臉書／劉克襄）

劉克襄說，當時他忍不住問了來自斯洛伐克的年輕登山客，但對方對照家鄉餐飲後，認為尚能接受。他認為，這些斯洛伐克的年輕人應該是節儉習慣了，所以不以為意，但今天若是常到國外健行的山友，難免埋怨這些餐點「味如嚼蠟」。

劉克襄呼籲，觀光局今年主推脊梁山脈年，良好的住宿、合宜的餐飲內容都是改進重心，如何解決運補困難、烹煮瓶頸，以及增加菜色豐富度，都是值得持續座談傾聽、實地實驗的，也有助將台灣高山旅遊推廣到國際上。

有人看完深深贊同，「認同！食宿是最能留好印象的，該加強」、「謝謝撰文有在地國際觀，超棒」、「偏遠地方外食自然高價，但讓人難過的是，難吃、浪費食材，也委屈了食客（之前去大雪山也是覺得：自己煮泡麵都贏餐廳」、「講得真是太好了，我也聽到外國人這樣的心聲，玉山做為台灣對國際門面，軟硬體都應該帶頭提升」。

不過，也有人持不同看法，「美食下山再吃就好吧，這篇討論的角度跟現實狀況不公平」、「日本一堆山屋用直升機補給，能比嗎」、「富士山運補是車子，不是人工，這就是最大差異」、「富士山一碗味增湯140台幣，排雲的雞腿餐300很貴嗎」、「讓玉山是玉山、排雲是排雲吧！在山上能有一碗熱湯就很感恩了」、「不覺得飲食部分需要檢討，真正爬山的人不會在這種高山這麼有限條件的情況下判斷這個國家」掀起熱議。

▼文章一出，意外掀起山友論戰。（圖／翻攝自臉書／劉克襄，下同）

▲▼排雲山莊一餐300菜色曝光！他憂外國客「味如嚼蠟」　掀山友大戰。（圖／翻攝自臉書／劉克襄）

▲▼排雲山莊一餐300菜色曝光！他憂外國客「味如嚼蠟」　掀山友大戰。（圖／翻攝自臉書／劉克襄）

▲▼排雲山莊一餐300菜色曝光！他憂外國客「味如嚼蠟」　掀山友大戰。（圖／翻攝自臉書／劉克襄）

▲▼排雲山莊一餐300菜色曝光！他憂外國客「味如嚼蠟」　掀山友大戰。（圖／翻攝自臉書／劉克襄）

►臉蛋細嫩柔滑就靠它

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
金曲歌手嚴詠能台上倒下！送醫搶救宣告不治　享年50歲
蔡依林「雙腿內側流滿鮮血」！深夜照網嚇傻：妳怎麼了
嗆女客買120包蜜餞「看起來像代購」　百年老店怒回應
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「沒副作用的毒品」能帶來幸福嗎？最狂正義思辨小說　師生辯論挑戰三觀

疑「情趣用品」害私密處布滿水泡…尿失禁怕爆　醫：不是性病啦

排雲山莊一餐300菜色曝光！他憂外國客「味如嚼蠟」　掀山友大戰

電視開超大聲遭鄰投訴　背後藏洋蔥　獨居婦「我覺得我被丟下…」

望著空蕩蕩行李箱「視線模糊了」！王奕盛揭開林懷民「幕後溫柔」

「公車之王」307路權釋出　這家業者續跑5年…挨批1家獨大

把握最後11天！命理師曝「鬼月開運妙招」　12生肖全攻略出爐

藝術進區「優人神鼓」開幕表演登場　黃偉哲邀請市民朋友一起來享受藝術

「等我5分鐘」甜點店準時關門！他PO網點名公審：沒人情味

南港搭車博愛座放籠子…老翁怒抓走寵物！女「揮拳猛尻」哭著逃走

許仁杰「體驗分娩」痛到哇哇叫　感受媽媽辛苦..含淚告白：老婆我愛妳

外送員遭女警開單「下跪狂求饒」　路人霸氣塞千鈔：以後別再違規

砂石車暴衝...轎車被波及半毀　她超寬心：老公可以換車了！

《以家人之名》凌霄氣尖尖受委屈　宋威龍含淚問媽媽：妳為什麼不疼我..

謝和弦當眾求婚莉婭：嫁不嫁?　親揭「扶正原因」...嗆:你們還要酸什麼

在火葬場討生活！他「無畏鬼神」　堅持要對得起良心：老天看得見

運動辣妹山中慢跑遇巨大色熊！ 牠伸掌「摸腿」網笑：太寂寞？

想離職卻沒勇氣、化悲憤為食量　他吐露25歲後厭世人生引網共鳴

林明進交保後低調現身：沒委屈　13分鐘快閃...工廠將開放退貨

GAI深情表白老婆「是我的責任、緊箍咒」　眼眶泛淚：星星月亮我都願意給她

「沒副作用的毒品」能帶來幸福嗎？最狂正義思辨小說　師生辯論挑戰三觀

疑「情趣用品」害私密處布滿水泡…尿失禁怕爆　醫：不是性病啦

排雲山莊一餐300菜色曝光！他憂外國客「味如嚼蠟」　掀山友大戰

電視開超大聲遭鄰投訴　背後藏洋蔥　獨居婦「我覺得我被丟下…」

望著空蕩蕩行李箱「視線模糊了」！王奕盛揭開林懷民「幕後溫柔」

「公車之王」307路權釋出　這家業者續跑5年…挨批1家獨大

把握最後11天！命理師曝「鬼月開運妙招」　12生肖全攻略出爐

藝術進區「優人神鼓」開幕表演登場　黃偉哲邀請市民朋友一起來享受藝術

「等我5分鐘」甜點店準時關門！他PO網點名公審：沒人情味

南港搭車博愛座放籠子…老翁怒抓走寵物！女「揮拳猛尻」哭著逃走

「沒副作用的毒品」能帶來幸福嗎？最狂正義思辨小說　師生辯論挑戰三觀

正妹坐吧檯「中間有空隙」！他借酒瘋偷抓一把　不知男友就在旁邊

全球人壽相約「搖滾周末夜」　暖捐150萬元助失依兒少

男出差3個月返家　開門衝出上百隻蝙蝠　網傻眼笑爆：你家古堡嗎

疑「情趣用品」害私密處布滿水泡…尿失禁怕爆　醫：不是性病啦

紅燈10秒逐漸母湯！短褲妹突側腿「啾啾」隔壁男騎士　駕駛看呆

排雲山莊一餐300菜色曝光！他憂外國客「味如嚼蠟」　掀山友大戰

電視開超大聲遭鄰投訴　背後藏洋蔥　獨居婦「我覺得我被丟下…」

望著空蕩蕩行李箱「視線模糊了」！王奕盛揭開林懷民「幕後溫柔」

范冰冰「深層清潔」養出水煮蛋肌！5步驟改善草莓鼻　抹茶敷臉是關鍵

騎士闖紅燈「神風式5秒硬衝」　路口過一半警追出網：超療癒

生活熱門新聞

買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」

博愛座放寵物！女猛尻翁哭著逃走

23歲超美3寶媽「綁鐵賺錢」！領到薪水感動爆哭

女警花市抓違規！男熊貓跪了求饒

「腋毛沒刮」給1星負評！櫃台妹喊冤

《天能》眼熟身影！台人一秒抓到彩蛋

訂85元雞腿當早餐！男友「嗑一口竟是狗食」

甜點店準時關門　他竟公審「沒人情味」

「嬤龜速結帳邊道歉」女客人1句話！逼哭店員

「鬼月開運妙招」　12生肖全攻略出爐

「費率計算20元」高雄哥下班繳費吐血

女友說買房才結婚　他點出3關鍵超級勸世

外送員跪女警影片曝！他霸氣塞千鈔

獨／12歲代購賺百元　9年後滾出千萬身價

更多熱門

相關新聞

新手、老手都行！精選7條山脈路線

新手、老手都行！精選7條山脈路線

2020是脊梁山脈旅遊年，交通部觀光局推薦7條山脈旅遊路線，有高山百岳，也有容易親近的郊山，邀請新手、老手一起走入台灣山岳、踏查古道，領略台灣的山林之美。

19歲男大生爬八通關「墜200m深谷」亡

19歲男大生爬八通關「墜200m深谷」亡

登山女滑落旗尾山邊坡　忠犬奮勇救主受傷

登山女滑落旗尾山邊坡　忠犬奮勇救主受傷

玉山獼猴媽媽抱屍7天放下了

玉山獼猴媽媽抱屍7天放下了

！5大登山靴品牌推薦

！5大登山靴品牌推薦

關鍵字：

玉山排雲山莊劉克襄登山山友

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／「打狗亂歌團」嚴詠能宣告不治！

快訊／民眾突從阿羅哈跳車　後車輾過傷重不治

快訊／50歲金曲歌手「台上突然靜止」頭朝下栽倒！緊急送醫

買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」

台中騎士詭異自撞！　內臟噴濺亡

台南豆花伯推餐車叫賣！客人嫌貴點完落跑

博愛座放寵物！女猛尻翁哭著逃走

蔡依林「雙腿內側流滿鮮血」白褲染紅！

奎丁揭「真實罩杯」認了靠4招顯胸

23歲超美3寶媽「綁鐵賺錢」！領到薪水感動爆哭

人妻婚外情被抓包　行車紀錄器「要親奶奶」成鐵證

嫩爸接高中女兒放學被誤認情侶　老師跟媽媽告狀

成語蕎吃壽司「誤做禁忌動作」！

「婆婆殺了我」苦媳輕生　醫揭4盲點

驚悚畫面曝！中和2機車碰撞倒地…騎士「噴飛對向車道」遭輾斃

更多

最夯影音

更多
許仁杰「體驗分娩」痛到哇哇叫　感受媽媽辛苦..含淚告白：老婆我愛妳

許仁杰「體驗分娩」痛到哇哇叫　感受媽媽辛苦..含淚告白：老婆我愛妳
外送員遭女警開單「下跪狂求饒」　路人霸氣塞千鈔：以後別再違規

外送員遭女警開單「下跪狂求饒」　路人霸氣塞千鈔：以後別再違規

砂石車暴衝...轎車被波及半毀　她超寬心：老公可以換車了！

砂石車暴衝...轎車被波及半毀　她超寬心：老公可以換車了！

《以家人之名》凌霄氣尖尖受委屈　宋威龍含淚問媽媽：妳為什麼不疼我..

《以家人之名》凌霄氣尖尖受委屈　宋威龍含淚問媽媽：妳為什麼不疼我..

謝和弦當眾求婚莉婭：嫁不嫁?　親揭「扶正原因」...嗆:你們還要酸什麼

謝和弦當眾求婚莉婭：嫁不嫁?　親揭「扶正原因」...嗆:你們還要酸什麼

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面