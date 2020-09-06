排雲山莊一餐300菜色曝光！他憂外國客「味如嚼蠟」　掀山友大戰

▲玉山國家公園住宿山屋「排雲山莊」。（圖／玉管處提供）

記者柯沛辰／綜合報導

知名作家、現任中央社董事長劉克襄近日撰文，分享登玉山途中的所見所聞，點出排雲山莊提供的餐飲內容單調，若是常到國外健行的山友，恐怕會覺得「味如嚼蠟」，呼籲政府除了開放登山政策，也可以思考改良餐飲內容。文章一出，有人認同，但也有人不以為然，意外引發兩派山友論戰。

劉克襄在臉書撰文表示，玉山是國際知名大山，許多國外遊客爭相造訪，他近日攀登也遇到捷克、斯洛伐克的山友。不過，攀爬高山除了觀賞美景，餐飲和住宿也很重要，「目前東埔和排雲兩個山莊住宿還算及格，但餐飲方面並不盡如人意，尤其是排雲。」

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劉克襄舉例，排雲山莊中晚餐一頓約300元，早餐150元，食物內容明顯單調，難以成為國際旅遊知名路線的吸引元素，但每次看到山青辛苦背著比人還高的食物，和大家一樣辛苦地從塔塔加爬上來，便不忍苛責。

▲劉克襄在文中貼出排雲山莊菜色。（圖／翻攝自臉書／劉克襄）

劉克襄說，當時他忍不住問了來自斯洛伐克的年輕登山客，但對方對照家鄉餐飲後，認為尚能接受。他認為，這些斯洛伐克的年輕人應該是節儉習慣了，所以不以為意，但今天若是常到國外健行的山友，難免埋怨這些餐點「味如嚼蠟」。

劉克襄呼籲，觀光局今年主推脊梁山脈年，良好的住宿、合宜的餐飲內容都是改進重心，如何解決運補困難、烹煮瓶頸，以及增加菜色豐富度，都是值得持續座談傾聽、實地實驗的，也有助將台灣高山旅遊推廣到國際上。

有人看完深深贊同，「認同！食宿是最能留好印象的，該加強」、「謝謝撰文有在地國際觀，超棒」、「偏遠地方外食自然高價，但讓人難過的是，難吃、浪費食材，也委屈了食客（之前去大雪山也是覺得：自己煮泡麵都贏餐廳」、「講得真是太好了，我也聽到外國人這樣的心聲，玉山做為台灣對國際門面，軟硬體都應該帶頭提升」。

不過，也有人持不同看法，「美食下山再吃就好吧，這篇討論的角度跟現實狀況不公平」、「日本一堆山屋用直升機補給，能比嗎」、「富士山運補是車子，不是人工，這就是最大差異」、「富士山一碗味增湯140台幣，排雲的雞腿餐300很貴嗎」、「讓玉山是玉山、排雲是排雲吧！在山上能有一碗熱湯就很感恩了」、「不覺得飲食部分需要檢討，真正爬山的人不會在這種高山這麼有限條件的情況下判斷這個國家」掀起熱議。

▼文章一出，意外掀起山友論戰。（圖／翻攝自臉書／劉克襄，下同）

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