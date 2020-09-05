新手、老手都行！台灣7條山脈路線精選　有百岳、也有易親近郊山

▲交通部觀光局推薦7條山脈旅遊路線，邀請新手、老手一起走入山林。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

2020是脊梁山脈旅遊年，交通部觀光局推薦7條山脈旅遊路線，有高山百岳，也有容易親近的郊山，邀請新手、老手一起走入台灣山岳、踏查古道，領略台灣的山林之美。





請繼續往下閱讀...

▲台灣7條山脈路線精選，遊程1：台灣巔峰。（圖／交通部提供）

推薦遊程1：台灣巔峰

阿里山／玉山／鄒族、布農族文化（想拍玉山主峰英姿，去北峰最內行）

▲台灣7條山脈路線精選，遊程2：穿越時空。（圖／交通部提供）

推薦遊程2：穿越時空

百年能高越嶺道／奧萬大／日月潭／賽德克族、邵族文化（天池山莊很高級，莊主歌聲超動人）

▲台灣7條山脈路線精選，遊程3：世紀奇峰。（圖／交通部提供）

推薦遊程3：世紀奇峰

大霸尖山／觀霧森林遊樂區／霞喀羅古道／賽夏族、泰雅族文化

▲台灣7條山脈路線精選，遊程4：山海風情。（圖／交通部提供）

推薦遊程4：山海風情

陽明山／東北角／太平山／淡蘭古道／泰雅族文化

▲台灣7條山脈路線精選，遊程5：縱情高山峽谷。（圖／交通部提供）

推薦遊程5：縱情高山峽谷

太魯閣／合歡越嶺道／太魯閣族、泰雅族文化（入門百岳先走合歡群峰適應高海拔）

▲台灣7條山脈路線精選，遊程6：月亮的鏡子。（圖／交通部提供）

推薦遊程6：月亮的鏡子

嘉明湖／花東縱谷／八通關古道／布農族、阿美族、卑南族文化

▲台灣7條山脈路線精選，遊程7：雲豹故鄉。（圖／交通部提供）

推薦遊程7：雲豹故鄉

北大武山／茂林／魯凱族、排灣族文化（可以同時看到太平洋和台灣海峽的絕佳展望）

交通部長林佳龍表示，台灣不大，身為台灣人，踏遍這片滋養我們的土地並不難。我一直認為，年輕人30而立，必須壯遊台灣，體驗登百岳、環島、造訪離島，真正認識台灣的身體輪廓與美麗姿態。

不過，登山健行有其風險，林佳龍也提醒，應聘請有經驗的領隊嚮導，注意裝備妥善並保持良好體能，留意天氣預報，要有萬全的準備，才能確保安全。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來