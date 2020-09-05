感謝全台醫護及警消人員防疫無私奉獻付出　愛爾麗集團舉辦防疫公益演唱會

記者林悅／台南報導

醫美龍頭愛爾麗全公益巨星演唱會「首站」台南震撼登場！由謝祖武、唐從聖主持，主唱黃品源，歌手包偉銘、紀曉君輪番上陣，還有特別嘉賓「憲哥」吳宗憲共襄盛舉，長期致力於公益的愛爾麗集團5日晚上於台南文化中心演藝廳舉辦「感謝有你防疫公益演唱會」，售票總額將全數捐作慈善公益！

▲「感謝有你防疫公益演唱會」由愛爾麗公益大使謝祖武、唐從聖主持，藉此感謝醫護警消人員，辛苦防疫來守護台灣，致上最高敬意。（圖／記者林悅攝，下同）

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全台為新冠疫情紛擾不安，台南出身的府城子弟、愛爾麗醫療集團董事長常如山， 不計盈虧,於9月5日晚上在台南市文化中心舉辦疫情後首場公益演唱會，門票 收入全捐給台南警消醫護人員。常如山說，老天爺要給一個人賺的錢是固定的，他的事業來自全台消費者與老天爺的眷顧，雖然疫情期間虧得一塌糊塗，但他仍相信社會需要正向的力量，要鼓勵全民一場打贏這場戰疫。





與常如山相交多年的藝人謝祖武說，企業有獲利時做公益，那叫做捐獻，常如山這個人跟人家不一樣，每年提撥固定金額做公益，即使疫情期間已經虧得哀哀叫，還是堅持要回饋社會，這叫做奉獻。也因此,謝祖武運用自己演藝圈的人脈，大力促成這場公益演唱會。

台南是愛爾麗醫療集團的大本營，常如山董事長就是府城子弟，25年前在家鄉白手起家，對台南有著濃厚情感。今年全球受嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）衝擊，常董事長決定自掏腰包，重金聘請重量級巨星首站在5日晚上7時在台南文化中心開唱，盼讓因疫情消沉已久的府城鄉親，再次點燃熱情與活力，也藉此感謝醫護警消人員，辛苦防疫來守護台灣，致上最高敬意！



這場公益演唱會星光熠熠，擔任特別嘉賓的憲哥也是台南人，出席藝人有謝祖武、唐從聖、黃品源、吳宗憲、趙傳、包偉銘、紀曉君、符瓊音、劉依純…等人，一起守護台灣，為台灣加油！

內政部長徐國勇、台南市長黃偉哲、副市長許育典、台南市警察局長詹永茂、台南市消防局長李明峯、新北市消防局陳崇岳副局長、澎湖縣消防局長葉天恭、鐵路警察局高雄分局長陳順和、台南地區警、消、救護人員，受邀到場欣賞演唱會，加上購票入座的熱心民眾，將整個演藝廳全部坐滿，共度令人難忘的音樂饗宴之夜。

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