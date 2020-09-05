府城週末夜因愛而美麗　「感謝有你防疫公益演唱會」開唱黃偉哲盛裝走星光大道

▲「感謝有你防疫公益演唱會」，台南市長黃偉哲、副市長許育典受邀擔任貴賓，與警消弟兄走星光大道入場，受到現場民眾熱烈的歡呼，讓週末的府城充滿愛與熱情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



長期致力於公益的愛爾麗集團5日台南舉辦首場「感謝有你防疫公益演唱會」，聘請重量級巨星在台南文化中心首站開唱，活動邀請約兩百名醫護警消到場觀賞，內政部長徐國勇、台南市長黃偉哲、副市長許育典受邀擔任貴賓，與警消弟兄走星光大道入場，受到現場民眾熱烈的歡呼，讓週末的府城充滿愛與熱情。





本場公益演唱會由集團公益大使謝祖武、唐從聖主持，歌手紀曉君、趙傳、黃品源、包偉銘、符瓊音、劉依純輪番上陣，還有特別嘉賓台南子弟吳宗憲，帶來精彩的節目內容，台南市議員蔡筱薇、蔡旺詮，立法委員林俊憲也到場共襄盛舉。





台南市長黃偉哲表示，感謝愛爾麗集團的大愛，近期捐給台南市消防局防疫專勤隊與市警局緊急救難的專款專戶、台南市仁愛之家孤兒院約新台幣百餘萬善款，這次還自掏腰包辦這麼精彩的演唱會，除了邀請醫護警消到場觀賞，門票收益也全部捐做公益，這種熱心公益的情操十分難得，希望喚起社會更多的大愛，幫助更多需要幫助的人們。

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愛爾麗集團全台灣有56家分院，台南是愛爾麗醫療集團的大本營，董事長常如山是府城子弟，25年前在家鄉白手起家，對台南有著濃厚情感。常董事長表示，今年全球受新冠肺炎衝擊，他決定自掏腰包，邀請眾多知名藝人參與，演唱會收入全數捐贈於公益單位及弱勢族群，希望在後疫情時期能拋磚引玉，以民間的力量配合政府，風雨同舟為台灣加油。

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