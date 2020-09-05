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到處狂蹭傳病毒！「可樂娜小姐」背後深擁　醫護人員6撇步踹走她

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記者曾筠淇／綜合報導

雖然台灣疫情稍有和緩，但落實防疫措施依舊重要。台北市立關渡醫院日前就拍攝一支影片，以「可樂娜小姐」貫穿整場，講述新冠病毒無所不在，沾滿手扶梯、電梯和門把等處；到了影片中段，終於輪到醫師和護理師登場，他們透過戴口罩、洗手等小撇步阻絕可樂娜小姐的來訪，宣達「防疫健康新生活」的理念。

台北市立關渡醫院日前參加了中華民國護理師公會所舉辦的「防疫新生活．大家疫起來」競賽，他們與關渡文化藝術基金會合作，以「再見可樂娜防疫隊」為主題拍攝影片。紅、綠相間的可樂娜（coronavirus）小姐象徵新冠病毒，她自橘衣民眾一進入醫院門口、還在量體溫時，就緊緊纏住對方，從背後緊緊擁抱。

▲防疫新生活。（圖／網友Liyin Chen提供）

請繼續往下閱讀...

▲可樂娜小姐從背後深擁橘衣民眾。（圖／網友Liyin Chen提供）

此後，橘衣民眾由醫護人員帶進急診室，被擋在門外的可樂娜小姐只好去其他地方刷存在感。可樂娜小姐先是在手扶梯的扶手瘋狂散播病菌，接著又猛按電梯按鈕、狂蹭電梯門和院內牆壁。

緊接著，一名男醫師現身在螢幕前大喊，「今晚，我想來點粉紅色緞帶口罩！」等他確實戴上後，便與其他醫師和護理師在空地集合，以華麗的舞步宣達「測量體溫、咳嗽用手肘、戴口罩、拱手不握手、勤洗手（內外夾弓大立腕）和保持社交距離」的防疫小撇步。

▲防疫新生活。（圖／網友Liyin Chen提供）

▲▼醫護人員齊心將可樂娜小姐趕跑。（圖／網友Liyin Chen提供）

▲防疫新生活。（圖／網友Liyin Chen提供）

雖然可樂娜小姐來勢洶洶，但因為醫師與護理師落實了防疫措施，所以便被「聯合」踹出門外，最後逃之夭夭；而這也象徵了人人都要好好防疫、「齊心」抗疫，充分展現「防疫健康新生活」的理念。片尾中也可以看見，清潔人員為了防疫，確實的擦拭、消毒電梯和門窗等處，同為功不可沒的重要角色。

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