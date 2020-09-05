神明桌前掛「陰黑發財秘笈」…加利硬拖同行下水！他驚訝無奈

記者陳豐德、陳以昇、莊智勝／新北報導

口罩國家隊「加利科技」負責人林明進涉嫌自大陸進口337片口罩，混充台製醫療級口罩流入市面，因此遭檢調大動作搜索，5日凌晨以350萬元交保候傳；但媒體3日採訪時，卻拍到林明進公司牆上、神明桌前大剌剌掛著「陰黑發財秘笈」，且開頭還寫著「永猷銘言錄」，將另家口罩生產廠商拖下水。對此，永猷負責人呂坤忠則澄清，公司成立40多年，從來沒聽過什麼銘言錄，不知加利牆上的發財秘笈從何而來。

▲加利被抓包公司在神明桌前的牆上掛著「發財秘笈」。（圖／記者陳以昇攝）

林明進3日接受媒體採訪時大吐苦水，還被媒體拍到牆上、神明桌前竟掛著裱框的銘言錄，開頭就寫著「發財秘笈」、「永猷銘言錄」，內容還羅列5點超黑心發財手段，包括「1.當疾病發生時先停止出貨給舊客戶2.高價出給新客戶或末端使用者3.等疫情冷卻後無人購買時再回頭找老客戶4.只要報低價格同時安撫原本客戶即可重新合作5.等下波疫情爆發時再重施故技即可發大財。」

▲發財秘笈羅列5點黑心賺錢絕招。（圖／記者陳以昇攝）

對此，永猷負責人呂坤忠則表示，得知加利牆上掛著銘言錄時，心情十分錯愕，不解為何會發生這種事，「我們跟加利是同業、同個公會，雖然平常不會有太多業務上交流，但大家都是老公司，彼此也算認識。」呂坤忠說，疫情發生後，公司就非常專注在口罩生產、擴廠的業務上，專心扮演好生產商角色，滿足政府徵用量，對於外界發生的事情較不清楚，也沒聽說加利進口陸製口罩一事，是直到新聞報導後才知道。

呂坤忠強調，公司成立40餘年，從來就沒聽過什麼發財秘笈、什麼永猷銘言錄，「我完全不知道這段話從哪裡來，不是出自老闆、也不是出自我們員工；況且我們與加利是同行，怎麼可能跟競爭對手說這樣的話，更何況我與林明進雖然認識，但彼此並無私交，純粹是在業界久了、加上又待在同一個公會裡，平常開會會遇到而已，根本沒有太多互動。」

另一方面，針對林明進指控政府曾拿空白單給他簽、涉嫌欺騙一事，呂坤忠也表示，永猷並沒有遇到這樣的狀況，政府人員都是用徵求的方式，且事前也先充分讓廠商了解、有開會討論，經過詳細的說明後才簽的。呂坤忠也說，政府徵用量為46%，算是總產量中徵收一半，還有一半可以供給消費者，「當然會有壓力，但是否有需要進口？我們是不會這麼做，我們做的都是可以做得到的事。」

▼永猷發出聲明稿澄清。（圖／記者陳以昇攝）



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