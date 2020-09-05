黃偉哲以口罩國家隊為榮　台南康那香口罩百分百在地MIT

▲台南市長黃偉哲、立委賴惠員、市議員蔡蘇秋金在廠方帶領下參訪生產線，與週末仍持續工作的生產線員工，隔著玻璃互相打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新北市爆出口罩國家隊混充大陸製非醫療級口罩流入市面，引發國人關注，台南市長黃偉哲5日特別前往將軍區口罩大廠康那香視察，並再次感謝康那香響應政府號召，全心投入口罩生產，成為台灣最堅強的後盾，康那香目前每日產量約80萬片，所有口罩生產原物料都是來自台灣，請民眾持續給國家隊信賴支持。





台南市長黃偉哲表示，這段時間的口罩之亂，讓口罩國家隊備受壓力，口罩國家隊裡面台南的隊員是最多的，當我們去稽查口罩工廠、藥局有沒有使用問題口罩的時候，會感受到他們的壓力與無奈，所以藉這個機會，一方面來訪查生產的過程，一方面給業者加油、打氣。

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台南市長黃偉哲、立委賴惠員、市議員蔡蘇秋金在廠方帶領下參訪生產線，與週末仍持續工作的生產線同仁，隔著玻璃互相打氣。黃偉哲也提到，相信社會還是自有公評的，口罩國家隊從年初到現在這段時間的努力不應該被抹殺掉，台灣民眾還是非常讚許肯定。康那香一直以來都是深耕台南的優良企業，在防疫期間也配合政府口罩生產政策，全力支持，非常感謝大家的辛勞，使得疫情控制得宜。藉由今天這個機會，除了感謝康那香對台南及市民的努力及付出，同時也鼓勵別受到混充大陸製口罩風波影響士氣，康那香的口罩品質值得肯定，絕對是MIT無庸置疑。





康那香副總經理楊合喜表示，康那香本來就生產熔噴布，熔噴布是口罩內層最重要的隔離層，過濾空氣中病毒、細菌、粉塵、飛沫等，被喻為口罩的心臟，在疫情爆發之前就持續購買聚丙烯，因此不怕國際出現缺貨。能夠成為口罩國家隊的一員，守護國人的健康，是公司全體同仁的榮幸。





此外，康那香公司持續投資研發設置口罩生產設備，研發的高速自動化口罩生產機器，一天每台最高產能可達45~55萬片，為一般口罩機的5倍，能在短時間內有效提升台灣防疫能量，未來更可外銷全球行銷台灣；公司同時提出整廠輸出計畫，為國外廠商量身訂製口罩生產線，並提供最佳解決方案, 為世界各國地區和政府在防疫上盡一分力。

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