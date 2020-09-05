林明進稱「以國家隊為恥」　同業揭露壓榨員工真相：我們才以你為恥

▲加利科技負責人林明進現身工廠外，低調地說：「沒有委屈」。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

加利科技負責人林明進3日被抓包以大陸製口罩混入實名制口罩，還出來嗆聲「以國家隊為恥！」甚至還說自己的員工為了口罩徵收，一個月只能休2天，「除了錢不知道還給他們什麼」；對此，同是國家隊的怡賓公司廠長林立人反嗆「我們才以加利為恥！每個廠大半年的努力，因為他的一句話化為烏有！」

為在樹林的怡賓公司1977年創立，在經歷SARS風暴後投入口罩生產，目前口罩工廠由林立人負責。林立人表示從政府開始口罩國家隊計畫後，從一開始的定額增收，因為各工廠都買不到過濾細菌病毒的「熔噴布」，有政府配給下，大家都很樂意加入國家隊，但從7月開始減額增收、熔噴布購買開放後，各廠徵收量統一降到46%，有不肖廠商不滿徵收價只有3.1元，為了賺錢就開始鑽漏洞。

聽了加利科技負責人林明進對外的說法後，林立人覺得相當匪夷所思，因為加利也跟國家拿了國家隊機台加上舊有的3條產線，4條產線加起來卻只用20幾人，把員工壓榨到極致，讓員工一個月只能休假2天，說穿了根本就是為了「Cost Down！」卻還敢對外大放厥詞，聲稱是為了保護員工才會做了錯誤決定。

▼加利科技4條產線員工卻只有20幾人。（資料照／記者黃彥傑攝）



林立人分析以他自己的工廠而言，第一條產線23個員工，第二條33個員工，包含行政人員、臨時工還有假日班，未來預計要增加到40多人，分三班制生產，還可以做到周休二日，他質疑林明進「我能做得到，為什麼你做不到？」

針對林明進受訪說批評以國家隊為恥，林立人反說「加利才是我們口罩國家隊的恥辱！再怎麼樣都不應該騙人，不要把大家說得跟你一樣爛，大家大半年的努力都因為他的一句話毀了。」他認為再怎麼樣公司都還是有利潤，大家都是為了防疫投入生產，不希望國家隊的努力化為烏有。

此外，有藥師根據媒體報導「20多人小工廠每日趕出30萬片」產能數據，在《批踢踢實業坊》推算加利每月製作口罩利潤，分析加利科技1條國家隊機台加3條舊產線，加利每個月至少可賺176萬元。

▼林明進被同業反嗆「我們才以你為恥」。（圖／記者陳豐德攝）



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