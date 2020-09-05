加利科技工廠外屁孩「灑口罩」怒譙：黑心貨　想上新聞隔天成真了

▲屁孩在加利科技外灑口罩嗆聲，隔天果真上新聞。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

加利科技涉嫌進口陸製工廠打上鋼印、改標後，混充為台灣製的醫療口罩進入實名制通路販售，而除了加利科技開放退貨外，新北市10個行政區的實名制通路也開放換貨；不料4日晚間有屁孩拿著加利科技的口罩，到工廠外拋灑口罩並怒罵「X你娘爛口罩」，警方得知後循線通知林、于2男到案，訊後依照依社維法及廢棄物清理法究辦。

4日晚間8時許，台北市調查局人員帶離加利科技負責人林明進後，返回八里廠區進行二度搜索，就在《ETtoday新聞雲》記者在外等待時，4名屁孩雙載來到工廠外面，先是詢問工廠內是否還有人員，接著就拿出一盒加利科技所產的口罩，問道「我要灑口罩，你有沒有要拍？」似乎很想上新聞。

記者當下不願配合違法作秀、默默遠離他們，林姓、于姓2名屁孩隨即將盒裝口罩灑往空中，瞬間口罩四散如雪片般灑落；而似乎同夥在旁錄影，為了彰顯囂張態度屁孩口中也沒停下，怒罵「X你娘買到這黑心貨」、「爛口罩」、「操XX」等語，接著就騎車機車離去，留下滿地的口罩無人清理。

轄區警方獲報後展開偵辦，經調閱監視影像後，確認林姓、于姓男子涉案，5日將他們通知到案，他們對於案情坦承不諱，訊後警方將依《社維法》及《廢棄物清理法》究辦，合併後最高可處1萬8千元罰鍰。蘆洲警方呼籲將持續加強該處巡邏，呼籲民眾切勿有不理性之行為。

▼屁孩離去後，留下工廠外滿地的口罩無人清理。（圖／記者陳豐德攝）



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