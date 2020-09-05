加利牆上掛5招「陰黑發財秘笈」！等下波疫情爆發再重施故技

記者陳以昇、陳豐德／新北報導

涉嫌以陸製口罩混充實名制口罩，口罩國家隊「加利科技」負責人林明進，遭檢調大動作搜索，5日凌晨以350萬元交保；但3日面對採訪時，被眼尖的媒體拍到牆上掛著「發財秘笈」：「等下波疫情發生時，重施故計即可發大財」

▲口罩國家隊加利科技負責人林明進公司牆上掛著「發財秘笈」。（圖／記者陳以昇翻攝）

口罩國家隊加利科技有限公司負責人林明進，3日接受媒體採訪大吐苦水，指控政府要他在空白的紙上簽名，事後「被同意」徵收46%口罩生產量，7月又被要求增產7.2%，8月再被要求6.8%，質疑政府根本欺騙！員工加班到受不了了。

▼加利科技公司牆上掛著「發財秘笈」內容 。（圖／記者陳以昇翻攝）

林明進在接受媒體採訪時，被拍攝到牆上掛著裱框的標語，上面寫著「發財秘笈」，內容有5點「永猷銘言錄：1.當疾病發生時先停止出貨給舊客戶2.高價出給新客戶或末端使用者3.等疫情冷卻後無人購買時再回頭找老客戶4.只要報低價格同時安撫原本客戶即可重新合作5.等下波疫情爆發時再重施故技即可發大財。」

但電話詢問「永猷」呂坤忠負責人，他表示他與林明進同在「台灣區不織布工業同業公會」，認識10多年，並不知道他牆上有張貼「發財秘笈」，也不知道是哪裡來的，即便政府徵收壓力大，但並不表示可以進口陸製口罩來「魚目混珠」。

▼口罩國家隊加利科技負責人林明進面對詢問不發一語快步離開 。（圖／記者陳以昇攝）

呂坤忠進一步表示「完全不知道這段銘言是從何而來，怎麼可能跟我們的競爭對手講，也完全沒有說過類似的話」。5日下午2時許，林明進走出加利科技公司，面對詢問「發財秘笈」一事，他不發一語，快步跑上車，隨即加速離開。

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▼永猷公司呂坤忠負責人發聲明否認此事 。（圖／記者陳以昇翻攝）