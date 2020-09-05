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「女性主義」並非對立男性！羅珮嘉解釋「女性電影」包括神力女超人

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▲《神力女超人》劇照。（圖／華納兄弟提供）

▲《神力女超人》也是主流中女性電影的代表。（圖／華納兄弟提供）

記者林育綾／台北報導

「女性主義」到底是什麼？很多人以為是對立男性，但今年台灣國際女性影展策展人羅珮嘉表示，「首先確認的就是，女性主義其實跟男性一點關係也沒有」，更舉例女性電影的定義，「不是為了挑男性毛病而來，而是討論女性要如何不被框架綁住」，像是好萊塢電影《神力女超人》翻轉英雄形象也算是。

文化總會與寶島聯播網共同製播的「文化ya總會」，特別邀請今年台灣國際女性影展策展人羅珮嘉，以及新活水雜誌總編輯羅融，一起用電影的角度談何謂「女性主義」。很多人以為所謂的女權就是對立男性，甚至反諷為「女權自助餐」，事實上並非如此，女性主義其實也是為了「維護男性」，而這一向也是聯合國人權體系關注的焦點。

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羅珮嘉提到，「首先確認的就是，女性主義其實跟男性一點關係也沒有」，她也舉瑞典的例子說，所謂的女性電影，指的是不提男性、並且是兩位女性的對話，不論對話的模式、階級或是方式，只要符合這兩項要素的就可稱為女性電影，「所以女性電影不是為了挑男性毛病而來，而是討論女性要如何不被框架綁住」。她強調，「某些時候其實女性電影也可以解放男性，畢竟性別不該有刻版印象」。

而早期的女性電影大多是美麗的女主角追求一個人的旅行，但其實女性主義的電影範圍很廣，除了性別之外，也可探討宗教習俗議題。羅珮嘉認為女性電影的定義很寬廣，重點在於「多元」，她也舉出主流市場的好萊塢電影《神力女超人》，由女導演拍攝，主角也是女性，翻轉好萊塢英雄形象，強調女性不只是等著男性來拯救。羅融則認為，茱莉亞羅勃茲的《永不妥協》也是主流派中很經典的女力電影。

▲《神力女超人》劇照。（圖／華納兄弟提供）

▲《神力女超人》由女導演拍攝，主角也是女性，翻轉好萊塢英雄形象。（圖／華納兄弟提供）

2020「台灣國際女性影展」即將在10/16-10/25登場，羅珮嘉說今年以Femture’ （feminism + future) 作為思考起點，再加上全球受到疫情影響，後創傷經驗需要被電影療癒，所以今年的影展其中一個單元「記憶未來式」就是講述如何把悲傷的記憶轉為嶄新的未來。
 
此屆的影展還規劃了「法國先鋒派女導演特輯」，特輯中集結了5位法國先鋒女導演在100年前的作品，透過她們的鏡頭，看見那個還在爭取投票權、讀書權的女性樣貌。羅珮嘉表示，特輯原本計畫於今年坎城影展進行首映的，最後不敵疫情取消，所以這次的台灣首映，同時也是全球首映。
 
另外還有已經舉辦第七屆的「台灣競賽」單元，充份現屬於女影的競賽風貌。台灣的新興女導演展現出驚人的執導及說故事功力，羅珮嘉以影展其中一部短片《前世情人的情人》，是以傳統的《三八新娘憨女婿》為主架構，但拍成酷兒版，令人驚艷。

▲▼文化總會與寶島聯播網共同製播的「文化ya總會」，特別邀請今年台灣國際女性影展策展人羅珮嘉，以及新活水雜誌總編輯羅融，一起用電影的角度談何謂「女性主義」。（圖／中華文化總會）

▲「文化ya總會」邀請今年台灣國際女性影展策展人羅珮嘉（左）以及新活水雜誌總編輯羅融（右），一起用電影的角度談何謂「女性主義」。（圖／中華文化總會）
 
文化總會與寶島聯播網共同製播的「文化ya總會」，以輕鬆、深入淺出的對談方式，並蒐集貼近時事的題材，讓聽眾了解國內外文化，於每周六下午4點首播，隔天周日早上9點重播，並於Podcasts平台、文總YT頻道播出。

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