瘋狂迷妹研究蘇東坡還開課！排紫微命盤算出「烏台詩案」正好流年不利

▲蘇東坡在她的課堂裡，活了一次，又死了一次。（示意圖／記者周怡德攝）



文／衣若芬

摘自／有鹿文化《陪你去看蘇東坡》

有的人肉體死亡，精神還一直活著；有的人活著，卻如行屍走肉。有的人早已化為塵土，我們還時時想起；有的人從我們的記憶中消逝，即使他並未停止呼吸。

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自從有學生告訴我：「我最喜愛並且會背誦的唐詩是〈水調歌頭——明月幾時有〉。」我對我的工作充滿了「危機感」和「挑戰心」。

我所教的「唐詩」課程，是中文系的選修課，也開放給非中文系的同學選讀。本來預設四十位學生的名額，總是「供不應求」，必須多開名額「消化」長長的「候補」名單。雖然未必皆能足人所願，但好歹我是很有誠意地盡力了。

因此，我常好奇，為什麼大家很想修「唐詩」課呢？我問學生選課動機，請學生寫出一首「你喜愛並且會背誦的唐詩」的第一句。這個「民意調查」不必具名，不影響成績，目的是為了幫助我掌握學生們的知識程度和學習興趣，所以完全接受「我沒有任何一首喜愛並且會背誦的唐詩」的回答。

我向學生們說：「教育的成就之一是『轉化』。『我沒有任何一首喜愛並且會背誦的唐詩』，可能就是促使各位想要『轉化』的動機。」

「我最喜愛並且會背誦的唐詩是〈水調歌頭——明月幾時有〉」，造成我的「危機感」，並不是學生無法區分唐詩和宋詞，而是如果不是託鄧麗君或王菲之口，透過流行歌曲傳播，一代代的年輕人，是否還能記得「但願人長久，千里共嬋娟」？

我的「挑戰心」，就在於「不要讓經典死在當下」。宋儒說：「為往聖繼絕學。」倘若「經典」成為「絕學」，甚而斷絕生命，是集體的「文化破產」。

在「唐詩」課，我會列出日本和韓國中小學教材裡的「唐詩」，問同學們有沒有「聽過」？這帶著「挑釁」意味的內容，常讓同學們後來在學期結束時告訴我「感到震撼」。

可不是嗎？經典是人類共享的智慧資源，一個族群的「文化破產」了，並不能阻礙其他族群來繼承。

「你們中文系要學什麼？畢業以後有什麼出路？」類似的問題，每年的校園開放日（open house）都會有家長和學生提出。說起「就業率」，新加坡的中文系畢業生毫不遜色，有可觀的數據。比較特別的是，今年對於課程設置裡有「古典文學」的詢問度挺高，且看以下的對話：

問：「古典文學是學什麼？文言文嗎？」

答：「是的，包括詩詞小說戲曲和古文。」

問：「文言文會不會很難？ 要不要背？」

答：「難是難，老師會教到你懂。念多了，就記住了。」（朱子說：「看來看去，自然曉得。」）

問：「中文系為什麼要念古典文學咧？」

答：「和英語系讀莎士比亞一樣呀！古典文學是中文系的獨門工夫，你想學英文法文日文泰文可以去補習班學，想學中國古文就要來中文系！」

應著學生對於〈水調歌頭〉的著迷，我開設了東坡文學與藝術的課。

每次講東坡的故事，從他到底是1036年生還是1037年生，到他在常州臨終前的遺言，東坡在我的講堂裡活了一次，又死了一次。

東坡出生於北宋仁宗景祐三年農曆12月19日，卯時，生肖屬鼠，摩羯座。也就是公元1037年1月8日，星期六。去世於北宋徽宗建中靖國元年農曆7月28日，也就是公元1101年8月24日，那天也是星期六。說他活到66歲，仔細算來，總共2萬3千6百零3天，64.5年。

學生們看我如此較真，都笑了。我說：「我們現在說的西洋十二星座其實早在唐代以前就傳來了。東坡自己都說自己命在摩羯呢！要不要排看看東坡的紫微斗數命盤？看他的流年大限？」

在東坡的生命周期曲線圖上，清清楚楚，1079年是跌到谷底，有喪命之虞。可不是嗎？他的人生轉折點「烏台詩案」，正發生在那年啊！

這些稍稍「出格」的內容，拉近了和東坡的千年距離，更激起了大家探知東坡的興趣。

▲被稱為「蘇東坡迷妹」的衣若芬教授，不但開設東坡文學與藝術相關課程，還花了30年、飛行數十萬公里寫下《陪你去看蘇東坡》一書。（圖／翻攝自衣若芬臉書）

東坡肉怎麼做？有同學蒐集了不同的食譜，在家演練烹調後帶來班上讓大家品嘗。中國有多少用「東坡」命名的景點？學校？和他行跡有關的地方？用他的名號興起的「文化創意產業」？一位同學的父親從海南島帶回來新製的「東坡鴨」，我們輪流「傳閱」那真空包裝的精美食品，很想嗅出裡面的香氣。

學期結束前，我再和同學們回顧東坡的一生，算了一筆「帳」。還記得東坡活了2萬3千6百零3天嗎？可知道他存世的作品有多少？4千3百多篇散文；2千7百到2千9百多首詩；320至360闋詞！

烏台詩案發生期間，他的妻子王閏之為了他的安危，燒掉了他的一些作品。他去世後，宋徽宗受宰相蔡京教唆，把反對王安石新法的309個大臣，無論是否健在，全部列入元祐黨人，名刻於元祐黨籍碑，下詔焚燬東坡集的印板——我們不曉得有多少東坡作品永絕於人間。

我請同學們「推薦給現代讀者，不可不知，不可不讀的兩首東坡詩或詞」。參與的60位同學，選出了〈念奴嬌．赤壁懷古〉（二25票），以及同為16票的〈和子由澠池懷舊〉、〈蝶戀花（花褪殘紅青杏小）〉、〈江城子（十年生死兩茫茫）〉。

「死了十年之後，還有人牢牢地記著你，思念你，真不枉費活一場，死了也值得。」我說。當時全班鴉雀無聲。推薦〈江城子〉的同學寫道：「我整個人呆掉了，熱淚盈眶。」有同學後來回家念〈江城子〉給媽媽聽，母女倆感動得一時「相顧無言」。

黃侃曾說：「死而不亡者壽。學有傳人，亦屬死而不亡。」不只是學術，文學藝術的永恆，就在「死而不亡」。我不但要當「傳人」，而且，我不要你死。

★本文摘自有鹿文化《陪你去看蘇東坡》，原文標題「我不要你死」，作者衣若芬，被稱為「蘇東坡迷妹」、「亞洲一流蘇學專家」，為了貼近蘇軾一生的行跡，歷經了30年、飛行數十萬公里寫下《陪你去看蘇東坡》一書，她愛東坡愛到行旅東坡走過的山水，甚至也看了蘇東坡的紫微斗數、星座命盤、流年大限。

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