許瑋甯曬書！「超狂東粉」連蘇東坡星座命盤都看　花30年數十萬公里追尋蘇軾行跡

▲藝人許瑋甯日前曬書《陪你去看蘇東坡》，網友逗趣回「有隨書附贈東坡肉嗎？」（圖／翻攝自許瑋甯IG @anno8o7）

記者林育綾／綜合報導

被稱為「蘇東坡迷妹」、「亞洲一流蘇學專家」的衣若芬教授，為了貼近蘇軾一生的行跡，歷經了30年、飛行數十萬公里寫下《陪你去看蘇東坡》一書，近來由有鹿文化出版發行，她愛東坡愛到行旅東坡走過的山水，甚至也看了蘇東坡的紫微斗數、星座命盤、流年大限。藝人許瑋甯日前也在IG上PO文曬書，引發粉絲好奇，還有人逗趣回應「有隨書附贈東坡肉嗎？」

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▲被稱為「蘇東坡迷妹」的衣若芬教授，與位在四川眉山的蘇祠東坡盤陀塑像合影。（圖／翻攝自衣若芬臉書）

衣若芬教授從1990年8月起，以浙江杭州為起點，開啟追尋東坡畢生行跡之旅。她花費30年，飛行與步行里程累積數十萬公里，踏查四川、湖北、河南、山東、江西、江蘇、河北、廣東與海南，將這位被法國《世界報》譽為「千年英雄」的詞人，畢生所待過的地方，巡禮遊歷。

同時她也對蘇東坡古今流傳不實的軼事八卦，做最詳盡、清楚的澄清，例如，蘇東坡真的是蘿莉控嗎？蘇東坡的星盤流年怎麼看？蘇東坡長得怎樣？幾公分高？還有包括「歐陽脩是愛才還是害了蘇東坡？」「蘇東坡其實沒吃過東坡肉」等，都被她一一揭秘。

蘇東坡創作力驚人，存世作品高達4300篇散文、2700到2900首詩、320到360闕詞，還不包括烏臺屍案發生期間，他的妻子王閏之為了他的安危，燒掉了一些作品。

甚至推測如果蘇東坡有臉書，他的臉友會有多少人？衣若芬在書中「無佛處稱尊」提到，如果把作品中涉及的人都稱為「朋友」，蘇軾的「朋友圈」應有多達1300多人，這是根據孔凡禮先生在《蘇軾年譜》的統計。



▲衣若芬花費了30年、飛行數十萬公里寫下《陪你去看蘇東坡》一書。。（圖／有鹿文化提供）

出版社提到，《陪你去看蘇東坡》是一切因東坡而生，結合文學、地理、史料穿行古今的文化行路遊記，更是一位熱戀蘇東坡的台灣女子，透析東坡文學藝術，不畏煙雨蕭瑟、行路顛簸，致敬「偶像」的真情書寫。

書中還附上有趣的「超級東粉檢定測驗」，讓讀者透過答題測試自己有多了解蘇東坡，而每一道題目除了解答，也都附上索引，讓讀者能在《陪你去看蘇東坡》的不同篇章當中，透過衣若芬的筆跡找尋答案，更了解蘇東坡。

知名作家與主持人陳文茜讀後也感動說，「書一上市，我迫不及待的閱讀：摘錄幾段，寄存給自己的日摘。在這疫情壓著人悶悶的年代，跟著衣若芬追夢的足跡，一起尋東坡，習他的自由自在，學他逆境中坦然處之的輕雲薄樂。」

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