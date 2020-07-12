蘇東坡其實沒吃過「東坡肉」！超狂東粉拆解「豬肉頌」揭穿真相

▲現今人們說的「東坡肉」，其實蘇東坡沒吃過。（示意圖／記者黃士原攝）

文／衣若芬

摘自／有鹿文化《陪你去看蘇東坡》

淨洗鍋，少著水，柴頭罨煙焰不起。待他自熟莫催他，火候足時他自美。黃州好猪肉，價賤如泥土。貴者不肯喫，貧者不解煮。早晨起來打兩椀，飽得自家君莫管。

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只要談到「東坡肉」，上網一搜，就會出現這篇叫做〈豬肉頌〉（又名〈煮豬肉羹頌〉）的文字，說是「東坡肉」的由來。根據「黃州好豬肉」這句，人們推斷「東坡肉」始創於黃州。巫仁恕教授的〈東坡肉的形成與流衍初探〉一文指出：杭州餐館在對外推廣的商業競爭下，標榜東坡肉為自家風味，加上東坡任杭州知州期間疏浚西湖，百姓送豬肉感恩的故事，強化了東坡肉在杭州菜的地位。

〈豬肉頌〉裡重視的是火候，沒有講具體的調料，怎麼認定這就是我們今天吃的東坡肉最初做法呢？早在南宋陳鵠的《西塘集耆舊續聞》就懷疑這不是東坡作品：

偽作《東坡注》不知此何傳記邪？ 世俗淺識輩，又引其注為故事用，豈不誤後學哉？…。余後觀周少隱《竹溪錄》云：東坡〈煮豬肉詩〉有「火候足」之句，乃引《雲仙錄》「火候足」之語以為證。然此亦常語，何必用事？ 乃知少隱亦誤以此書為真，後來引用者，亦不足怪。

周少隱就是周紫芝，他在《竹坡詩話》裡記了「東坡喜食燒豬，佛印住金山時，每燒豬以待其來」的故事，令我十分懷疑。他又記說：

東坡性喜嗜豬，在黃岡時，嘗戲作〈食豬肉詩〉云：「黃州好豬肉，價賤如糞土。富者不肯喫，貧者不解煑。慢著火，少著水，火候足時他自美。每日起來打一碗，飽得自家君莫管。」此是東坡以文滑稽耳。後讀《雲仙散錄》，載黃升日食鹿肉二斤，自晨煑至日影下西門，則曰「火候足」矣。乃知此老雖煑肉亦有故事，他可知矣。

周紫芝說東坡的〈食豬肉詩〉用了《雲仙散錄》裡談煮鹿肉靠火候的典故。陳鵠說「火候」是很平常的用語，哪裡需要什麼典故啊！你周紫芝用的是偽作《東坡注》，意思是〈食豬肉詩〉也是假託的。

陸游在〈對酒〉詩裡自己注解，說：「東坡煮豬肉訣云：『淨洗鍋，少著水，柴頭罨煙焰不起。』」看出來了嗎？〈豬肉頌〉就是〈煮豬肉訣〉加上〈食豬肉詩〉嘛！是不是都是來自一本叫《東坡注》的書呢？

愛吃東坡肉的讀者先別失望，雖然我殺風景地拆穿了〈豬肉頌〉，我們還是可以再想想為什麼這篇文字和黃州有關？東坡在黃州給秦觀寫信，說那裡「羊肉如北方，豬牛獐鹿如土，魚蟹不論錢」，意思是：羊肉的價錢和北方一樣；豬、牛、獐、鹿的肉類很便宜；魚蟹更是不必議價。這就是〈豬肉頌〉裡的「黃州好猪肉，價賤如泥土」。可是東坡接著說：「黃州曹官數人，皆家善庖饌」，沒有「貴者不肯喫，貧者不解煮」這回事。

還有學者研究指出：北宋的肉類需求和價格以羊為最高，其次是豬。豬肉並非一般百姓都吃得起，所以我想黃州不會是特例。蘇軾給秦觀的信裡稍微誇大了黃州的豐饒，讓對方放心自己的生活。東坡給秦觀的另一封信說：「初到黃，廩入既絕，人口不少，私甚憂之，但痛自節儉。」這才是真實的情況。

說了半天，我不是要否定「東坡肉」，而是認為〈豬肉頌〉不能完全代表東坡烹調豬肉的主張。東坡〈於潜僧綠筠軒〉詩：「可使食無肉，不可居無竹。無肉令人瘦，無竹令人俗。人瘦尚可肥，士俗不可醫。……」怎麼欣賞僧人種的竹子會先從吃肉講起？這「肉」，就是豬肉，和竹筍是絕配呀！東坡送竹筍給黃庭堅的舅舅李公擇，作詩道：「我家拙廚膳，彘肉芼蕪菁。送與江南客，燒煮配香粳。」豬肉煮大頭菜，不搭，真是笨廚子！還是竹筍燒豬肉下飯。我想，這才是地道實在的東坡豬肉食譜。

東坡沒吃過我們說的「東坡肉」，元代倪瓚《雲林堂飲食制度集》裡的「燒豬肉」近似現在的做法。「東坡肉」的名稱要到明代浮白齋主人、馮夢龍和沈德符的書裡才出現。

★本文摘自有鹿文化《陪你去看蘇東坡》，作者衣若芬，被稱為「蘇東坡迷妹」、「亞洲一流蘇學專家」，為了貼近蘇軾一生的行跡，歷經了30年、飛行數十萬公里寫下《陪你去看蘇東坡》一書，她愛東坡愛到行旅東坡走過的山水，甚至也看了蘇東坡的紫微斗數、星座命盤、流年大限。