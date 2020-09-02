小貨車飄牛樟味...警攔查逮到山老鼠　越南籍逾期居留男栽了

▲小貨車飄牛樟味，警方臨檢逮獲山老鼠。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局關山分局日前會同林務局關山工作站、保七總隊第九大隊及花蓮移民署專勤隊人員，1日晚間7時許，於台9線304.5公里處，攔查1部自小貨車，車上載有龐大樹頭殘塊，員警聞到濃濃牛樟芝味道，經林務局人員確認為牛樟殘木，車內駕駛面對員警詢問言詞閃爍，另1名都燜不吭聲，後經查該名男子是越南籍來台探親，不僅非法打工還逾期居留，2名嫌疑人深知法網難逃，坦承犯案，於警詢後，全案依違反森林法及竊盜等罪嫌，移送台東地方檢察署偵辦。

陳志慶及陳俊嘉，1日執行夜間18時至20時治安要點簽巡勤務，巡簽至台9線富池加油站時，撇見1輛自小貨車後方載有不明巨大樹材，心覺有異尾隨，於19時許在304.5公里處將其攔下盤查，另通報林務局關山工作站及保七總隊第九大隊人員前來支援辨識樹種，

攔停後員警看到巨大木塊塞滿整個小貨車後斗，一靠近便飄來濃濃牛樟味，詢問車內兩人「木塊從何而來」，其中1人燜不吭聲，駕駛人言詞閃爍也說不個所以然，林務局及保七總隊人員到場後，隨即確認木塊為「國有牛樟滯留木」。

2人最終深知法網難逃，坦承是在紅石溪駕駛怪手工作時，看到有木頭埋在河床碎石沙中，於是用怪手吊出運回去「聞香」，其中1男子遭辦案人員查出為越南籍來台探親逾期居留還非法打工，隨後由花蓮移民署專勤隊人員帶回；牛樟木塊業經林務局人員秤重為270公斤，市價約為新台幣9萬元左右，全案於警詢後，依違反森林法及竊盜等罪嫌，移送台東地方檢察署依法偵辦！

►修復、保濕超有感





►二手票券豐富你的生活

