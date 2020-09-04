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北市媳婦留遺言樓梯間輕生！婆婆稱「我們很好」：是她自己的問題

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▲▼婆婆殺了我。（圖／記者邱中岳攝、翻攝自當事人Facebook）

▲女子臉書指控「婆婆殺了我」輕生，婆婆出面回應。（圖／記者邱中岳攝、翻攝自當事人Facebook）

記者柯振中、邱中岳／台北報導

台北市一名女子疑似因為婆媳相處問題，在臉書留下「我的婆婆殺了我」為開頭的文章，接著想不開輕生，引起網路熱議。事件發生後，《ETtoday新聞雲》實際走訪女子婆家，婆婆卻說「他們之間沒有矛盾」，會發生這種事情，「應該是她個人的問題。」

台北市一名女子疑似與婆婆相處不愉快，8月初在臉書寫下「我的婆婆殺了我」為題的文章，指控嫁給丈夫後每天過得膽戰心驚，不斷遭受言語霸凌，說錯話就要被無視、恐嚇，連正常生活都沒辦法，「天天看人臉色活著真的很累，不是想死，是活不了了。」

發文過後不久，女子輕生離開人世，但娘家人完全不知道消息，直到看到臉書動態，主動關心，才得知寶貝女兒過世了，遺體在殯儀館，婆家還不允許查看私人物品，連手機訊息都沒辦法看到。

▼張姓女子的公婆出面表示，「其實我們再說什麼也都百口莫辯」。（圖／記者邱中岳攝）

▲▼張姓女子的公婆出面表示，「其實我們再說什麼也都百口莫辯」。（圖／記者邱中岳攝）

這起事件在網路社團不斷轉傳，引起許多熱議，警方也緊急介入這起事件。警方調查，女子在臉書留下該篇文章，8月9日上午7點左右在樓梯間輕生，還留下幾張寫著婆媳關係問題的紙張，檢警相驗時，女子的父母還指控「婆婆殺人」，場面十分哀戚。

《ETtdoay新聞雲》的記者實際走訪女子婆婆家，發現女子的公公、婆婆以及二媳婦在場。婆婆面對記者時說，他們之間沒有事，「應該是她個人的問題」，現在再說什麼，也是百口莫辯。

女子的公公也強調，婆媳之間沒有問題，可能是因為單一事件，對某件事情的認知不同，才對導致發生這件事，事件發生後，他們都十分難過，希望生活不要再被打擾。

▼「我的婆婆殺了我」疑不堪霸凌，北市女PO遺言自殺亡。（圖／翻攝自Facebook）

▲▼「我的婆婆殺了我」疑不堪霸凌　北市女PO遺言自殺亡　萬人求真相。（圖／翻攝自Facebook）

實際調查女子家中狀況，女子的婆婆與丈夫在大同區開設公司，當時以布製品加工、手工藝品製作與百貨零售買賣為主，2009年公司解散。女子的婆家住在大同區主要幹道上一處獨棟透天厝，根據買賣需用地坪計價，預估整棟價格超過2億元。

儘管婆婆強調「我們之間沒有事」，公公也說「婆媳間沒問題」，但公公曾透露「晚餐也都是妻子負責煮，平時就是二媳婦去買菜，買完後返家清洗，最後再由妻子與2個媳婦一起掌廚，而且平時住在一起，也沒有對媳婦有霸凌的情形」。而這也讓網紅「廣告小妹」分析，誰不曉得廚房是婆婆的地盤，2名媳婦這些年在廚房裡「到底是怎麼熬過來的」？

►緊緻透亮一片就夠

以下為女子臉書發文全文：

我的婆婆殺了我

嫁來的幾年，
每天過的膽戰心驚，
我還是太天真，
以為自己能變正常…
天天看人臉色活著真的很累，
不是想死，是活不了了
三不五時的言語霸凌
說錯一次話，
就無視你、恐嚇你。
夠了

我連想正常點活著都不行

謝謝指教，我不在就好了

對不起，親愛的老公和兒子
媽媽還是很愛你們，
只是我已經沒力氣再走下去了
不用原諒我，
我只是個懦弱的人
偉大的婆婆，你的業造成這樣的結果

親愛的朋友，
認識大家很好，
讓我渡過一段正常的愉快時光
讓我曾經有力氣逃離痛苦的地獄
只是我自己又走進了新的地獄，
然後無法再改變了

早安、午安、晚安
永遠不見
我解脫了

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