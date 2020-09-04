遭公婆霸凌輕生！娘家人「看臉書動態才知」淚：告別廳用最小的

▲張女疑似不堪婆家霸凌，選擇輕生。（圖／翻攝自臉書）

記者周亭瑋／綜合報導

「我的婆婆殺了我！」短短一句話卻是忍受8年霸凌之苦，做出最後的反擊。北市一名張姓女子疑因婆媳問題，最後走上絕路，而娘家竟是看到臉書動態，著急詢問多次，才知道張女永遠離開了；更氣人的是，婆家不准娘家人碰遺體或任何遺物，就連告別廳都是用最小的。

張女8月初在臉書絕望寫下遺書，與老公、兒子道別，也向眾親友喊話，「親愛的朋友，認識大家很好，讓我度過一段正常的愉快時光，讓我曾經有力氣逃離痛苦的地獄，只是我自己又走進了新的地獄，然後無法再改變了。早安、午安、晚安，永遠不見，我解脫了。」

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離譜的是，張女過世後，娘家完全沒有被通知，直到看見她的臉書動態發覺不對勁，不斷聯繫對方，半天後才得到消息。

▲憾事發生後，娘家人根本沒被通知。（圖／翻攝自爆料公社）

死者閨蜜淚訴，當娘家人到殯儀館時，遺體、遺物通通不能碰，「就連想看她的手機，都必須簽借據，規定2-3天後歸還」、「告別廳選最小的，娘家父母健在，訃聞卻用沒有娘家的方式發，婆婆還要想辦法刪臉書遺言，妳好意思？」

另外，閨蜜也在臉書替張女抱不平，「雖然，今天妳的告別式被舉辦在最小的廳，遠道趕來的朋友、同學、老師們、過去的主管、同事通通在外罰站，我們不會忘記妳慷慨待人的熱忱，還有，妳嫁的真的是富有人家......。」

她接著說，「雖然，沒有一位知情者願意透露那天，究竟妳在家裡吵架的內容是什麼？受了什麼樣的委屈與苦楚，甚至連妳自己都失去求助的力氣，但是，我們不會忘記妳的苦難。」

最後，閨蜜忍不住直呼，這場告別式讓她大開眼界，「從來沒有去過這麼小的廳，有必要這麼省錢嗎，從這場地就可看出她生前是如何渺小，只有她的親妹妹願意為她發聲，任何困難都一定要說出來別忍阿！」

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