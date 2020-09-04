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獨／妻留232字文控「我的婆婆殺了我」離世！　人夫連嘆2次氣回應了

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▲▼「我的婆婆殺了我」疑不堪霸凌　北市女PO遺言自殺亡　萬人求真相。（圖／翻攝自Facebook）

突發中心／台北報導

一篇開頭為「我的婆婆殺了我」的文章3日晚間在網路上瘋傳，內容描述一名人妻與婆婆相處8年來，每天過得膽戰心驚，「連想正常點活著都不行」，該名張姓人妻PO出這篇文後離世，引發外界關注，目前她的帳號已被更改為過世紀念帳號。《ETtoday新聞雲》致電張女老公，對方也嘆氣回應了。

人妻8月9日凌晨3時47分在個人臉書以「我的婆婆殺了我」為題發文，內容指出，「嫁來的幾年，每天過的膽戰心驚，我還是太天真，以為自己能變正常...天天看人臉色活著真的很累，不是想死，是活不了了，三不五時的言語霸凌，說錯一次話，就無視你、恐嚇你。夠了，我連想正常點活著都不行，謝謝指教，我不在就好了」。

文中她向老公及孩子道歉，「媽媽還是很愛你們，只是我已經沒力氣再走下去了，不用原諒我，我只是個懦弱的人，偉大的婆婆，你的業造成這樣的結果」，同時她也向朋友們道別，「親愛的朋友，認識大家很好，讓我渡過一段正常的愉快時光，讓我曾經有力氣逃離痛苦的地獄，只是我自己又走進了新的地獄，然後無法再改變了。早安、午安、晚安，永遠不見，我解脫了。」

稍早《ETtoday新聞雲》記者致電給該名人妻的老公，人夫語氣聽起來相當無奈，連嘆2次氣，面對記者詢問細節不願意透露，僅表示，「我目前還有孩子要養」，另外也提到「網路的東西不可信，我拒絕回答」，接著便將電話掛斷，整起事件詳細發生原因，仍是一個謎團。

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