媳疑遭婆婆霸凌輕生…夫PO生產照「我送的超棒禮物」被挖出！網罵爆

▲人夫7年前一篇PO文被挖出，遭網友罵爆「很敢講」。（圖／翻攝自當事人Facebook）

記者戴若涵／台北報導

一篇文章開頭為「我的婆婆殺了我」的文章3日晚間在網路上瘋傳，內容描述該名人妻與婆婆相處8年來，時常遭受言語霸凌，「不是想死，是活不了了」，該名人妻PO出這篇文後離世，引發外界關注！目前她的帳號已被更改為過世紀念帳號，有網友挖出人妻老公臉書，見到他PO出的一篇文紛紛氣炸。

人妻的文章在各大臉書社團轉傳後，讓不少網友既氣憤又鼻酸，湧入臉書紀念帳號留言，「一路好走」、「R.I.P」，同時也有許多網友狂罵，「老公是幹什麼吃的？」、「把這位惡婆婆抓出來」，接著就有人肉搜出人夫的臉書。

人夫2013年一篇PO文也遭網友截圖PO出，只見人夫分享妻子剛分娩完懷抱孩子的照片，文中說，「昨天，我送了老婆一份超棒禮物~^___^/」。這篇文讓網友怒炸蓋樓，「老公廢爆，到底誰送誰禮物，真敢講」，其他網友忍不住出聲「看完拳頭都硬了」、「光這句就夠爛」、「這種話他說得出口，哇靠！！一般人都會說老婆辛苦了之類的，傻眼」、「生孩子鬼門關前走一遭，還說自己送禮物？真敢講...」。

▲人妻的臉書帳號已被轉為紀念帳號。（圖／翻攝自Facebook）

人妻8月9日凌晨3時47分在個人臉書以「我的婆婆殺了我」為題發文，內容指出，「嫁來的幾年，每天過的膽戰心驚，我還是太天真，以為自己能變正常...天天看人臉色活著真的很累，不是想死，是活不了了，三不五時的言語霸凌，說錯一次話，就無視你、恐嚇你。夠了，我連想正常點活著都不行，謝謝指教，我不在就好了」。

文中她向老公及孩子道歉，「媽媽還是很愛你們，只是我已經沒力氣再走下去了，不用原諒我，我只是個懦弱的人，偉大的婆婆，你的業造成這樣的結果」，同時她也向朋友們道別，「親愛的朋友，認識大家很好，讓我渡過一段正常的愉快時光，讓我曾經有力氣逃離痛苦的地獄，只是我自己又走進了新的地獄，然後無法再改變了。早安、午安、晚安，永遠不見，我解脫了。」

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